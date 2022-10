মৰাণ, 16 অক্টোবৰ: ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক প্ৰতি বছৰে বানে জুৰুলা কৰি আহিছে (Flood hit people of Assam every year) । তাৰ সমান্তৰালভাৱে নৈপৰীয়া ৰাইজ সন্মুখীন হৈ আহিছে খহনীয়াৰ । চলিত বাৰিষাতো বানৰ লগতে খহনীয়াই ৰাজ্যত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । বিশেষকৈ বহুকেইখন নৈৰ ব্যাপক খহনীয়াৰ ফলত কৃষিভূমিৰ লগতে উছন গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ভেটি-মাটি (Massive Erosion uprooted agricultural land and many families) ।

চাবুৱাৰ পুখুৰীজানত খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই

ইয়াৰ উপৰি এচাম জনপ্ৰতিনিধিয়ে নৈপৰীয়া ৰাইজক নিৰ্বাচনৰ আহিলা হিচাবে গ্ৰহণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে । কিয়নো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধি সকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ । একেদৰে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ নিৰ্মূলৰ বাবে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰো আশ্বাস দিয়া হয় । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পাহৰি যায় নিৰ্বাচনত দিয়া এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ।

এইবাৰ খোদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালৰ (Central Minister Sarbananda Sonowal) গৃহ পঞ্চায়ত বিন্ধাকটাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়া (Brahmaputra erosion at Chabua) । চাবুৱাৰ পুখুৰীজান, ৰাইডাং, ঐতিহাসিক মোমাই তামুলী পথটোলৈ অসহনীয় সংকট নমাই আনিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়াই ।

ইতিমধ্য চাবুৱাত ভয়াবহ গৰাখহনীয়াত ৰাইডাং গাঁওখন নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । বিগত কেইদিনমান ধৰি দিয়া নেৰানেপেৰা বৰষুণত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত খহনীয়াই লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ (River erosion at Chabua) । গৰাখহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চাবুৱাৰ পুখুৰীজানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত শনিবাৰে ৰাইজে সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল (Religious prayer to get rid of Brahmaputra erosion) ।

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিচ্ছবিত স্থানীয় ৰাইজে পূজা কৰাৰ পিছত দেওবাৰে চাবুৱাৰ পুখুৰীজানত উপস্থিত হৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পৰিদৰ্শন কৰিলে খহনীয়া (Minister Pijush Hazarika visited erosion of Chabua) । ইয়াৰ পিছতে লাহোৱালৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ সৈতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ লগত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কত মত বিনিময় কৰে । ব্যাপক খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: Anup Chetia's daughter marriage: অসমৰ জোঁৱাই হোৱা হ'লে ময়ো ভাল পালোহেঁতেন: অনুপ চেতিয়া