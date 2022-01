বৰপেটা,১১ জানুৱাৰী : দেশত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Covid cases increased in India)। অসমৰ ভিন্ন জিলাতো ক'ভিড সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে । অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা ক'ভিড এছ অ' পি পালনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন । ইয়াৰ মাজতে কঠোৰ হৈছে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন । বৰপেটাত বাতিল হৈছে সকলো ধৰণৰ ৰাজহুৱা সভা, মেলা, ধৰ্মীয় উৎসৱ আদি (All public events cancelled in Barpeta)।

১০ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰা সকলো অনুমতি বাতিল কৰিছে প্ৰশাসনে । জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূচালে মঙলবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বাতিলৰ নিৰ্দেশ দিছে । জিলাখনত ক’ভিড বিধি সম্পৰ্কীয় নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূচালৰ (New COVID SOP in Barpeta) ৷ এই নতুন নিৰ্দেশনা মতে, ইতিপূৰ্বে প্ৰদান কৰা গ্ৰন্থমেলা,বাণিজ্য মেলা,আনন্দ মেলা,পূজা,সভা আদিৰ অনুমতি বাতিল জিলা প্ৰশাসনৰ ৷

বৰপেটাত সকলো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান বাতিল

পূৰ্বৰ অনুমতিৰ ভিত্তিত ১১ জানুৱাৰীৰ পিচত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব গ্ৰন্থমেলা, বাণিজ্য মেলা,পূজা,সভা ইত্যাদি ৷ ১১ জানুৱাৰীৰ পিচত সভা-সমিতি আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা নতুনকৈ ল'ব লাগিব অনুমতি ৷ বিগত ২৪ ঘণ্টাত কভিডত আক্ৰান্ত হয় জিলাখনৰ ৪৭ গৰাকী লোক ৷ ক’ভিডৰ সংক্ৰমণ অধিক বৃদ্ধিৰ আশংকাত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ জিলা প্ৰশাসনৰ ৷

লগতে পঢ়ক : ভোগালী বিহুৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে শিথিল কৰক এছ অ’ পি : গুৱাহাটী বিহু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি