নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ২০২২ চনৰ ১০ মে’ৰ ভিতৰত ১ লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ (One lakh job assurance by Assam Govt) দাবী তুলি শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ চচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৰাইজৰ দলে ।

নগাঁৱত পুনৰ গুলীচালনা । আৰক্ষীৰ গুলীত আহত জুৰীয়াৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া নুৰজামাল (Drug peddlers injured in police firing in Nagaon)। দাৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে গুলীবিদ্ধ হয় অভিযুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়াটো ।

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সুপৰিচিত এটি নাম মিতালী ৰাজ ৷ 39 বছৰীয়া মিতালীয়ে 24 খন বিশ্বকাপ মেচত দেশক নেতৃত্ব দি 14 খন মেচত জয় লাভ, 8 খনত পৰাজয় আৰু এখনত ড্ৰ’ খেলাৰ অভিলেখ স্থাপন (Mithali Raj breaks World Cup captaincy record) কৰে ৷

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেনে একপ্ৰকাৰ দাবী কৰি কৈছিল যে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু নাটো মিত্ৰশক্তিয়ে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিয়ে ৷ কিয়নো নাটো আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত পোনপটীয়া সংঘৰ্ষৰ অৰ্থ হ'ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ (Direct conflict between NATO and Russia would be World War III), যাক প্ৰতিৰোধ কৰা উচিত ।

শুকুৰবাৰে নিশা গোকুলপুৰী অঞ্চলৰ কেইবাটাও ঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডত ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (7 killed in Delhi fire) । ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ।

সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযানত । অভিযানত ৪ জনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু (Four militants killed in Kashmir) । সন্ত্ৰাসবাদীকেইজন জৈইচ-ই-মহম্মদ (JeM) আৰু লস্কৰ-ই-তৈবা (LeT) সংগঠনৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

16 মাৰ্চত বিজেপি বিৰোধী 11 টা ৰাজনৈতিক দলে গুৱাহাটীত (Eleven anti BJP political parties protest in Guwahati on March 16) প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে 11 টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে ৷ এই সংবাদমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীক মাটি লুভীয়া মানুহ আখ্যা মনজিৎ মহন্তৰ ৷

এতিয়াৰে পৰা নিশা ১০ বজাৰ পাছত কোনো লোকে উচ্চস্বৰত গান বজোৱা বা লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব (Ban on using loudspeakers in Tripura) । ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসালয় আৰু আদালত আদিক 'চাইলেঞ্চ জ'ন' (Silence Zone) হিচাপে ঘোষণা কৰিছে । নিয়ম উলংঘনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে ।

গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত ৭ মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে গৃহৰক্ষী সন্থাই (Homeguards demands for job security and regularization) ৷ গৃহৰক্ষীসকলৰ প্ৰতিবাদে 5 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ এনে সময়তে এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমে ৷

নলবাৰীৰ ৰঙাফালি গাঁৱত এগৰাকী মহিলাৰ নিৰুদ্দেশক লৈ চাঞ্চল্য (Woman missing case in Nalbari) ৷ বিগত তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে ধৰণী দেৱনাথৰ পত্নী বিশ্বকা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী ৷ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই পৰিয়ালে ৷