আগৰতলা, ১২ মাৰ্চ : শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যখনত কেইবাটাও নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে (Tripura police have issued new guidelines) । নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিশা ১০ বজাৰ পাছত উচ্চস্বৰত গান বজোৱা বা লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি (Ban on using loudspeakers in Tripura) কৰা হৈছে । আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে এই কথা জনোৱা হৈছে ।

বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, নিশা উচ্চস্বৰত গান বজোৱা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও অভিযোগ লাভ কৰিছে । আনহাতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসালয় আৰু আদালতৰ দৰে এলেকাসমূহক 'চাইলেঞ্চ জ'ন'(Silence Zone) হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে (Tripura police have declared several places as silence zones) । উক্ত অঞ্চলবোৰৰ ১০০ মিটাৰ এলেকাৰ ভিতৰত লাউড স্পীকাৰৰ ব্যৱহাৰ কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।

প্ৰেক্ষাগৃহ, কনফাৰেন্স ৰুম, কমিউনিটি হল, বেঙ্কুৱেট হল বা ৰাজহুৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাহিৰে নিশাৰ সময়ত কোনো লাউড স্পীকাৰ বা উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকাৰী বাদ্যযন্ত্ৰ আদি বজোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ এই নিৰ্দেশনা পালন কৰিবলৈ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে । নিৰ্দেশনা উলংঘনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথাও উল্লেখ কৰে আৰক্ষীয়ে । এই ক্ষেত্ৰত ১১২ হেল্পলাইনৰ সহায় ল'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

