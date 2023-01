চিটাৰা ডেস্ক, 30 জানুৱাৰী : কিং খানে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ছবি পাঠান বক্স অফিচত অপ্ৰতিৰোধ্য । শ্বাহৰুখ খান আৰু দীপিকা পাডুকন অভিনীত পাঠানৰ মুক্তিৰ পিছৰে পৰা বক্স অফিচ গৰম হৈ থকাৰ লগতে হিন্দী ছবিজগতে ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছে বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এক্সন থ্ৰিলাৰখনে এতিয়াও নতুন নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰি আছে । বাণিজ্য বিশ্লেষক তৰণ আদৰ্শৰ মতে, দেওবাৰে ছবিখনৰ হিন্দী সংস্কৰণে 60 ৰ পৰা 62 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় পঞ্জীয়ন কৰে (Pathaan box office collection) । অৱশ্যে এতিয়াও অৰ্জনৰ আনুষ্ঠানিক নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰা নাই নিৰ্মাতাসকলে ।

চলচ্চিত্ৰ সমালোচক তথা চলচ্চিত্ৰ বাণিজ্য বিশ্লেষক তৰণ আদৰ্শৰ মতে, দেওবাৰে ছবিখনৰ হিন্দী সংস্কৰণে 60 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । টুইটাৰত তেওঁ ছবিখনৰ প্ৰাৰম্ভিক অনুমান সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "#Pathaan *আৰম্ভণিৰ অনুমান* দেওবাৰ [পঞ্চম দিন]: 60 কোটি টকাৰ পৰা 62 কোটি টকালৈ । #হিন্দী সংস্কৰণ । টোকা:সৰ্বমুঠ প্ৰান্তীয়ভাৱে বেছি/কম হ'ব পাৰে" ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে তৰণে অনুমান কৰিছিল যে পঞ্চম দিনটোত ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত 250 কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা প্ৰথম ছবিখন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । তেওঁ লিখিছে, ‘PATHAAN’ NEW MILESTONE: FASTEST TO HIT Rs 250 CR... AGAIN OVERTAKES ‘KGF2’, 'BAAHUBALI 2', 'DANGAL'... #পাঠান: আজি [পঞ্চম দিন] পাৰ হ'ব 250 কোটি টকা #KGF2 #হিন্দী: সপ্তম দিন #Baahubali2 #হিন্দী: অষ্টম দিন #Dangal: দশম দিন #Sanju: দশম দিন #TigerZindaHai : দশম দিন #ভাৰত বিজ ।

ইফালে, পাঠানে বিশ্বজুৰি 429 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে । ভাৰতত 265 কোটি আৰু বহিঃৰাজ্যত 168 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে । পাথানে দৰ্শকৰ পৰা ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু বিশ্বজুৰি শ্বাহৰুখৰ অনুৰাগীয়ে চাৰি বছৰৰ পাছত অভিনেতা গৰাকীক চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছে । ছবিখনে মুকলিৰ দিনা 100 কোটি টকা অৰ্জন কৰা ক্লাবতো প্ৰৱেশ কৰে ।

ইয়াৰ আৰম্ভণি সপ্তাহান্তৰ ৰেকৰ্ডৰ সৈতে, ই দুটা নতুন কৃতিত্বও সৃষ্টি কৰিলে - বিশ্বব্যাপী 300 কোটি টকা অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ দ্ৰুততম হিন্দী ছবি আৰু দ্বিতীয়তে, প্ৰথম সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে 300 কোটিতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা প্ৰথমখন হিন্দী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

