টীয়ক, 27 নৱেম্বৰ : পুনৰ আলফা (স্বা)ত যোগদান কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনিজন যুৱক । এইবাৰ আলফাত যোগদান কৰিবলৈ গৈ নগালেণ্ডত অসম ৰাইফল্ছৰ হাতত কৰায়ত্ব হ'ল টীয়কৰ তিনিজন যুৱক(assamese youths arrested in Nagaland while attempting to join ULFA-I) ৷

উল্লেখ্য যে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত অসম ৰাইফলচে বিগত 20 নৱেম্বৰ আটক কৰিছিল এই তিনিওজন যুৱকক(Assam Rifles arrested three youths in Nagaland's Mon district) । কিন্তু শুকুৰবাৰে অসম ৰাইফলচে এই তিনিওজন যুৱকক অসম আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে (handed over to assam police) ৷ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনিজন যুৱক ক্ৰমে টীয়কৰ অৰিন্দম বৰা, তিনিচুকীয়াৰ সীমান্ত নেওঁগ আৰু ওদালগুৰিৰ বিকাশ ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে তিনিওজনকে সোধ-পোচ অব্যাহত ৰাখিছে ৷

জানিব পৰা মতে, ইতিপূৰ্বে টীয়কৰ অৰিন্দম বৰাই সামাজিক মাধ্যমত আলফাৰ সমৰ্থনত প’ষ্ট দি আৰক্ষীৰ হাতত আটক হৈছিল আৰু আগলৈ তেনেধৰণৰ কোনো প’ষ্ট পুনৰ নিদিয়ে বুলি আৰক্ষীৰ আগত দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি ।

কিন্তু বিগত 19 নৱেম্বৰত ঘৰৰ পৰা অৰিন্দম বৰা নিখোজ হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে টীয়ক কাষ চাপিছিল আৰক্ষীৰ ৷ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আলফালৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ অৱশেষত তিনিওকে অসম ৰাইফল্ছে নাগালেণ্ডত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ 18 নৱেম্বৰ তাৰিখে আলফা (স্বা)ত যোগদান কৰিবলৈ গৈ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল টংলাৰ বিকাশ ডেকা নামৰ আনজন যুৱক । সৰুৰে পৰা সংগীতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা বিকাশ ডেকাই জুবিন গাৰ্গক লগ ধৰিবলৈ যাম বুলি ঘৰত ফাঁকি দি আলফা (স্বা)ত যোগদান কৰিবলৈ গৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত নাগালেণ্ডত অসম ৰাইফল্ছৰ হাতত আটক হৈছিল বিকাশ(Bikash was arrested by Assam Rifles in Nagaland) ৷

