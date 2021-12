শনিবাৰে নিশা জিএমচিএইচত আকস্মিকভাৱে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Himanta Biswa Sarma at GMCH) ৷ কৰ’ণা থাকিবই যেতিয়া, কৰ’ণাৰ সৈতে সহবাস কৰিয়েই জীৱন চলাই নিব লাগিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

অ'মিক্ৰণ সম্পৰ্কে ৰাইজক সজাগ হ’বলৈ আহ্বান ভাৰতৰ ক'ভিড-১৯ টাস্ক ফ'ৰ্চৰ অধ্যক্ষ ডাঃ ভি কে পলৰ (Dr V K Paul warned people about omicron) । ৰাইজ সজাগ নহ'লে প্ৰতিদিনে ভাৰতত প্ৰায় ১৪ লাখ লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷

15 ডিচেম্বৰত ঘোষিত হোৱা টেট (TET Teachar appoinment) ৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট একাংশ টেট অৱতীৰ্ণ (Many TET candidates unhappy with TET results) ৷ শনিবাৰে একাংশ টেট অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত (TET result controversy at Nalbari) একত্ৰিত হৈ শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Reaction of some candidates about results of TET) ৷

অসমৰ কৃষি ইতিহাসত অনন্য সংযোজন । শুকুৰবাৰৰে পৰা বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ক'লা চাউলৰ ব্ৰেণ্ড 'লাবণ্য' (Diabetic Friendly Rice Labanya launched) ৷ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ (Agriculture Minister Atul Bora launch new rice brand) উপস্থিতিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৃষক মেলাৰ জৰিয়তে বজাৰলৈ মুকলি কৰি দিয়া হয় চাউলবিধ ৷

অসম বিধানসভাৰ বিগত অধিবেশনত ধ্বনি ভোটৰ মাজেৰে সদনত গৃহীত কৰা হৈছিল বহু চৰ্চিত গো-সুৰক্ষা বিধেয়কখন(Assam Cattle Preservation Act 2021) ৷

অসম চৰকাৰৰ এক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ৫৮ গৰাকী কলেজ শিক্ষকৰ ভূৱা ডিগ্ৰীৰ কথা ৷ এইসকল ভূৱা কলেজ শিক্ষক (Fake college teachers of Assam) ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ৷ এই মন্তব্য অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ড৹ ননীগোপাল মহন্ত (Nani Gopal Mahanta)ৰ ৷

পুনৰ ঘূৰি নহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অজান দেশলৈ গুচি গ’ল সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া মস্কো শইকীয়া (Police Officer Mosco Saikia Passes Away) ৷ মঙলদৈ সদৰ থানা (Mangaldai Police station)ৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰূপে কৰ্মৰত আছিল প্ৰয়াত শইকীয়া ৷ উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শনিবাৰে আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

কানপুৰৰ আইআইটি আৰু ICMR ৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই আই-ড্ৰোণৰ বিশেষ সফলতা । চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ সৈতে দীৰ্ঘতম পথ অতিক্ৰম আই-ড্ৰোণৰ (Longest drone flight delivers medical supplies) । নাগালেণ্ডৰ মোককচাঙৰ পৰা টুৱেনচাঙলৈ প্ৰায় ৩,৫২৫ ইউনিট চিকিৎসা সামগ্ৰী ২৮ মিনিটত কঢ়িয়াই নিলে ড্ৰোণখনে ।

কলকাতা পৌৰ নিগমৰ ১৪৪ টা ৱাৰ্ডত দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ (Kolkata Municipal Corporation Polls begins) ৷ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে ক’ভিড-১৯ প্ৰট’কল মানি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷

শীত আৰু সংগীতৰ আমেজ বাৰুকৈয়ে লৈছে মাজুলীবাসী ৰাইজে ৷ নৃত্য-গীত-মাত-কথাৰে মুখৰিত শীতৰ সন্ধিয়াৰে জীপাল এতিয়া মাজুলীৰ জেংৰাইমূখৰ খেৰকটীয়া নদীৰ পাৰ (Majuli Music Festival) ৷