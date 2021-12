নলবাৰী, 19 ডিচেম্বৰ : সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমত বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দেখা দিয়া বিসংগতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰায়ে বিৰ্তকৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এইক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম নহয় ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ ৷ বিশেষকৈ টেট পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সঘনাই বিভিন্ন বেমেজালিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰত ৰাজ্যিক ভিত্তিত উচ্চ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টেট (TET Teachar appoinment) অনুষ্ঠিত হৈ যায় ৷ 31 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই টেটৰ ফলাফল চলিত মাহৰ 15 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হয় ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে টেটৰ ফলাফল (Results of tet teachar appoinment) ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এই ফলাফলত লৈ ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ উঠিছে । উচ্চ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক টেটৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট বহু টেট পৰীক্ষাৰ্থী (Many TET candidates unhappy with TET results) ।

টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ একাংশৰ

শনিবাৰে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ছেবাই পৰিচালনা কৰা এই ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰি একাংশ টেট অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিক্ষাৰ্থীয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত একত্ৰিত হয় (TET result controversy at Nalbari) ৷ চেবাই পৰিচালনা কৰা এই টেট পৰীক্ষাত যথেষ্ট কঠোৰ নীতি-নিয়ম বান্ধি দিছিল ৷ এনে কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ মাজতো পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়চোৱাত প্ৰশ্নকাকত হোৱাটছ এপত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ অভিযোগ তুলিছে একাংশ টেট অৱতীৰ্ণই ৷

ইপিনে, ছেবা কৰ্তৃপক্ষই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা প্ৰশ্নকাকতসমূহ ভুৱা বুলি দাবী কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভাইৰেল প্ৰশ্নকাকতখন পৰীক্ষাত অহা বুলি জানিবলৈ দিয়ে (Reaction of some candidates about results of TET in Nalbari) ৷

লগতে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ভূৱা মাৰ্কশ্বীটৰে টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে এইসকল টেট পৰীক্ষাৰ্থীৰ ৷ ইয়াৰোপৰি এজন শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে দুখনকৈ মাৰ্কশ্বীট, OMR শ্বীটত 5 টালৈ বিকল্প থকা, পৰীক্ষাৰ ফলাফল মাজনিশা দিয়া ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপন কৰে এইসকল টেট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৷ লক্ষণীয় যে, অনুত্তীৰ্ণ হোৱা একাংশ টেট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰৰ মূল্যায়নত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ৷

এনে ভালেমান অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰক এনেবোৰ বিসংগতিৰ সঠিকভাৱে বিচাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ লগতে এইসকল টেট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহৰ প্ৰতি যোগাত্মক সঁহাৰি প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনায় ৷ অন্যথা এই টেট অৱতীৰ্ণসকলে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ’ব বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ টেট পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিতৰ্ক আৰু কিমান দিনলৈ চলি থাকিব, সেয়া এই মূহুৰ্তত এক ডাঙৰ প্ৰশ্নৰূপে বিবেচিত হৈছে ৷

