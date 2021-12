গুৱাহাটী, ১৪ ডিচেম্বৰ : পুনৰ মহানগৰীৰ মহাবিদ্যালয়ত ক'ভিডৰ আতংক (Covid cases in colleges of Guwahati city)। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পিছত ক'ভিড সংক্ৰমণ হৈছে দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ত (Covid patients in Dispur College)। মহাবিদ্যালয় খনৰ ৬ গৰাকী ছাত্র-ছাত্ৰী আৰু ৪ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড । জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত মহাবিদ্যালয়খনত ক’ভিড পৰীক্ষা কৰাৰ সময়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰে ক’ভিড ।

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীত দেহত ক’ভিড (Students of Gauhati University tested Covid positive) ধৰা পৰাৰ লগতে মঙলবাৰে বি বৰুৱা মহাবিদ্যলয়ত ৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ক’ভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল ৷ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 19 ডিচেম্বৰলৈ শ্ৰেণী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৷

তথ্য অনুসৰি বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত মুঠ ক’ভিড আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে 131 গৰাকী ৷ ইয়াৰে 55 গৰাকী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৷ তাৰোপৰি বুধবাৰে ক’ভিডত মৃত্যু হৈছে দুগৰাকী ৰোগীৰ ৷ ৰাজ্যত বৰ্তমান মুঠ ক’ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 1,074 গৰাকী ৷

