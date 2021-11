গুৱাহাটী, ৩০ নবেম্বৰ : যোৰহাটৰ মাজ মজিয়াত সোমবাৰে ছাত্ৰ নেতা অনিমেষ ভূঞাক একাংশ দুস্কৃতিকাৰীয়ে বৰ্বৰ ভাৱে হত্যা কৰা(mob lynching in Jorhat) জঘন্য ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই(APCC president reacts on mob lynching in Jorhat) । এই জঘন্য ঘটনাত জড়িত লোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে।

ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু যাৰ বাবে দৈনন্দিন আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অসাধু লোকে আইন হাতত তুলি ল'বলৈ সাহস কৰিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে। তেওঁ কয়-' আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছো যাতে দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে।'

ইতিমধ্যে, প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতিৰ আহ্বানমৰ্মে প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ তৰফৰ পৰা গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ এটি সজাতি দলে ছাত্ৰ নেতা অনিমেশ ভূঞাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ২০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে পৰিয়ালৰ এজনক সংস্থাপন দিবলৈ দাবী জনায়(APCC demands financial aid to Animesh Bhuyans family) ।

