নিউজ ডেস্ক,১২ জানুৱাৰী : মালিকীস্বত্বৰ প্ৰতিটো দাবী বা ক্লেইমৰ বাবে আইনীভাৱে বৈধ প্ৰমাণ অতি প্ৰয়োজন (Valid proof is necessary for ownership claim )। সম্পত্তিৰ বাবে আৰু বেছি প্ৰয়োজন । সকলো ধৰণৰ ৰিয়েল ইষ্টেট লেনদেনত নাম থকা দলিলৰ দৰে মূল সম্পত্তিৰ দস্তাবেজ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ঘৰ হওক বা প্লট হওক বা খেতিৰ ভূমি হওক, বিক্ৰী বা ক্ৰয়ৰ সময়ত আপোনাৰ নামত যিকোনো সম্পত্তি স্থানান্তৰ কৰাটো এই নথিপত্ৰবোৰ বাধ্যতামূলক । যেতিয়া আপোনাৰ কোনো মূল সম্পত্তিৰ মালিকীস্বত্বৰ নথিপত্ৰ হেৰাই যায় বা চুৰি হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগে ?

যদি কোনো সম্পত্তিত মূল নথিপত্ৰ নাথাকে তেন্তে বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । সেই সম্পত্তিৰ ওপৰত আপোনাৰ আইনী অধিকাৰ প্ৰমাণ কৰাটো কঠিন হ'ব । তাৰ পিছত আপুনি ডুপ্লিকেট বা প্ৰমাণিত প্ৰতিলিপি উলিয়াব লাগিব (Duplicate or certified copies of property)। এইবোৰ দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া । প্ৰথমে আপুনি নিকটতম আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ বা এনচিআৰ দাখিল কৰিব লাগিব ।

এজাহাৰ এখন পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পাছত, আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ নথিপত্ৰ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । যদি নথিপত্ৰবোৰ উদ্ধাৰ নহয়, এক অ-অনুসৰণযোগ্য প্ৰমাণপত্ৰ (Non-Traceable Certificate) জাৰী কৰা হ'ব । এনটিচি, যাৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে নথি এখন হেৰাইছে আৰু ই নকল সম্পত্তি নথি লাভ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মুখ্য নথি । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰৱঞ্চনা প্ৰতিৰোধত সহায় হ'ব । দেশৰ যিকোনো ঠাইতে আপোনাৰ বাসস্থানৰ নিকটতম আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰি ।

এজাহাৰ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পাছত, কমেও দুখন বাতৰি কাকতত এখন জাননী প্ৰকাশ কৰিব লাগে - এটা ইংৰাজীত আৰু আনটো স্থানীয় ভাষাত । সম্পত্তি, হেৰুওৱা নথিপত্ৰ আৰু আপোনাৰ যোগাযোগৰ বিৱৰণ ঘোষণা কৰিব লাগে । যদি কোনো জনসাধাৰণৰ জাননী সন্দৰ্ভত আপত্তি থাকে, তেওঁলোকে প্ৰকাশৰ তাৰিখৰ পৰা ১৫ দিনৰ ভিতৰত সেই বিষয়ে জনাব পাৰে । এই জাননী দিয়াৰ বাবে এগৰাকী অধিবক্তাৰ পত্ৰৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত কাৰণ বৰ্ণনা কৰা নোটাৰাইজড শপতনামা প্ৰদান কৰিব লাগিব ।

এপাৰ্টমেণ্ট বা হাউচিং চ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত, সংশ্লিষ্ট ৰেচিডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েচন (RWA)ৰ পৰা নকল শ্বেয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ বাতৰি কাকতত মুদ্ৰণ কৰা এজাহাৰ আৰু জাননীৰ প্ৰতিলিপিৰ প্ৰয়োজন । এইবোৰ দিয়াৰ পাছত, ৰেচিডেণ্ট ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েচনে নথিপত্ৰবোৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ এখন সভাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু যদি ঘটনাটো সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হয়, ডুপ্লিকেট শ্বেয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ এটা প্ৰতিলিপি জাৰী কৰা হ'ব । লগতে পৰৱৰ্তী লেনদেনৰ বাবে এন.ও.চি. ল'ব পাৰি ।

ডুপ্লিকেট প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে, ১০ টকাৰ non-judicial stamp পেপাৰত এখন শপতনামা নোটাৰাইজ কৰিব লাগে । ইয়াত এজাহাৰৰ নম্বৰ, সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় হেৰুওৱা নথিপত্ৰৰ বিৱৰণ, বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত জাননীৰ প্ৰতিলিপি, প্ৰকাশনৰ বৈধতা সম্পৰ্কে অধিবক্তাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু আবেদন কৰাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰিব লাগিব ।

প্ৰকাশৰ তাৰিখৰ পৰা ১৫ দিনৰ জাননীৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছত, আপুনি সংশ্লিষ্ট উপ-পঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব আৰু সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ, হেৰুওৱা নথিপত্ৰৰ বিৱৰণ, এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি, সন্ধানহীনৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু নোটাৰী শপতনামা দাখিল কৰি ডুপ্লিকেট (প্ৰমাণিত প্ৰতিলিপি)ৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব । ৭ ৰ পৰা ১০ দিনৰ ভিতৰত উপ-পঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ পৰা ডুপ্লিকেট বিক্ৰী দলিল বা নাম সম্বলিত দলিল প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব পাৰিব ।

সম্পত্তিৰ ডুপ্লিকেট নথিপত্ৰ আইনীভাৱে বৈধ কিয়নো সেইবোৰ উপ-পঞ্জীয়কৰ অনুমোদনৰ লগতে মোহৰ লগোৱা হয় (Duplicate property documents are legally valid)। এই প্ৰমাণিত প্ৰতিলিপি লেনদেন যেনে সম্পত্তি বিক্ৰী আৰু ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰি ।

