নিউজ ডেস্ক,১১ জানুৱাৰী : ৰাইডাৰ পলিচিৰ (Rider policies) ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ গুৰুত্ব দিলেই এক বৃহৎ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাব । যদি আপুনি নতুন বছৰত এখন ম্যাদী বীমা পলিচি গ্ৰহণ কৰি আছে, ৰাইডাৰ পলিচিৰ বিষয়েও জনাটো দৰকাৰ । অপ্ৰত্যাশিত সংকটৰ সময়ত আপোনাক যিকোনো অপ্ৰয়োজনীয় বোজাৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ এই পৰিপূৰক পলিচিবোৰ ল'বলৈ নাপাহৰিব । ৰাইডাৰসকলে আপোনাৰ মুখ্য পলিচিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব (Riders will provide additional protection)।

বীমা কোম্পানীবোৰে ম্যাদী পলিচিৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইডাৰ কভাৰ আগবঢ়ায় (Rider covers along with term policies)। সকলোকে এই সকলো পৰিপূৰক নীতিৰ প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে । তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সাৱধানে বিবেচনা কৰিব পাৰে আৰু তেনে এক পলিচিৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । ৰাইডাৰ পলিচিয়ে দুৰ্ঘটনা আৰু গুৰুতৰ ৰোগৰ সময়ত অতিৰিক্ত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব । কিছুমান ৰাইডাৰ পলিচিয়ে প্ৰিমিয়াম ৰেহাইৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰিব (Riders will also provide premium waiver facility)।

যদি পলিচি হল্ডাৰৰ দুৰ্ঘটনাক্ৰমে মৃত্যু হয়, 'দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যু ৰাইডাৰে' (Accidental Death Rider) অতিৰিক্ত বীমা কভাৰেজ প্ৰদান কৰে । দুৰ্ঘটনাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰত মৃত্যু হ'লে এই ৰাইডাৰৰ অধীনত বীমা ৰাশি পৰিশোধ কৰা হ'ব । এয়া হৈছে মানক পলিচিৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ক্ষতিপূৰণৰ উপৰিও, যাৰ ফলত হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক যিকোনো অপ্ৰত্যাশিত বিত্তীয় বোজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সকাহ দিয়া হয় ।

যদি আপুনি 'গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগ' পলিচি বাছনি কৰে (Critical Illness policy), ই আঁচনিৰ সময়ছোৱাত যিকোনো গুৰুতৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক ক্ষতিপূৰণ দিব । পলিচিখনত নিৰ্ধাৰিত ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ ওপৰত চিকিৎসাৰ ব্যয় নিৰ্বিশেষে পলিচিখনে এক নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণ পৰিশোধ কৰে । কেতিয়াবা, পৰিশোধ কৰা ক্ষতিপূৰণ মৌলিক পলিচিৰ পৰা বাদ দিয়া হয় । নহ'লে, অতিৰিক্ত পৰিমাণ পৰিশোধ কৰা হ'ব । এই সকলোবোৰ আপুনি বাছনি কৰা পলিচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।

কোম্পানীবোৰে 'প্ৰিমিয়াম ৰেহাই' ৰাইডাৰ পলিচি আগবঢ়ায় (Waiver of Premium riders)। গুৰুতৰ ৰোগ, দুৰ্ঘটনা, বিকলাঙ্গতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত, পলিচি হল্ডাৰৰ বাবে ম্যাদী পলিচিৰ প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰা কঠিন হ'ব পাৰে । এই ক্ষেত্ৰত, 'প্ৰিমিয়াম ৰেহাই' ৰাইডাৰে প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ নকৰাকৈ পলিচিখন অব্যাহত ৰখাত সহায় কৰে । বিত্তীয় অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত পলিচিখন অব্যাহত ৰখাৰ বাবে এই পৰিপূৰক নীতি বাছনি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

মন কৰিব যে পলিচি হল্ডাৰে ৰাইডাৰ পলিচিসমূহ ভালদৰে বুজিব লাগে আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি সেইবোৰ বাছনি কৰিব লাগে । যদি খৰখেদাকৈ লোৱা হয়, আপোনাৰ ধন অপচয় হ'ব । যিকোনো পৰিস্থিতিত আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰা ৰাইডাৰ পলিচিহে বাছনি কৰক । তেতিয়াহে সেইবোৰে অতিৰিক্ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :Health insurance claims: স্বাস্থ্য বীমা কেনেকৈ Claim কৰিব