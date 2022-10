নিউজ ডেস্ক, ৯ অক্টোবৰ : 'সকলোৰে বাবে এক আঁচনি', এই কথা এতিয়া পুৰণি হ'ল, কিয়নো সাধাৰণ বীমা কোম্পানীবোৰে এতিয়া প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষভাৱে পলিচি হ'ল্ডাৰসকলৰ (Policyholder) বাবে পলিচি আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে । কোম্পানীবোৰে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ গ্ৰাহকসকলক বিভিন্ন পলিচি প্ৰদান কৰিবলৈ কঠোৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । উন্নত সামগ্ৰী আৰু সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি Policyholder সকলে সদায় কিবা নতুন বিচাৰে (Policyholders always want something new)।

একে সময়তে, তেওঁলোকে পলিচিখন লোৱাৰ সময়ত বেছি টকা খৰচ কৰিবও নিবিচাৰে । বীমা কোম্পানীবোৰেও সেই অনুসৰি পলিচি উলিয়াই আছে । পে-এজ-ইউ-কনজিউম (PAYC) সাম্প্ৰতিক সময়ত মটৰ বাহন বীমাৰ এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰি (PAYC motor vehicle insurance)।

এই পদ্ধতিটো ইতিমধ্যে বহুতো উন্নত দেশত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হয় । ভাৰতীয় বীমা নিয়ামক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে (IRDAI) শেহতীয়াকৈ আমাৰ দেশতো এই ধৰণৰ পলিচিত অনুমোদন জনাইছে (IRDAI approved PAYC policies)।

Pay-as-you-consume(PAYC) হৈছে এক এড-অন কভাৰ যি সামগ্ৰিক মটৰ বীমা পলিচিৰ অধীনত আহে (PAYC is an add on cover)। ই Policyholderক তেওঁৰ বাহনৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কভাৰেজ বাছনি কৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে । বাহনখনে ভ্ৰমণ কৰা দূৰত্ব আৰু কভাৰেজ বাছনিৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰিশোধ কৰা প্ৰিমিয়াম নিৰ্ভৰ কৰে (Benefit of PAYC motor insurance)। বীমা কোম্পানীয়ে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন শ্লেবৰ পৰা ইয়াক বাছনি কৰিব পাৰি । এইবোৰ বীমা কোম্পানী ভেদে বেলেগ বেলেগ ।

যদি আমি পূৰ্ব-নিৰ্ধাৰিত ব্যৱহাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰো তেন্তে আমি কি কৰা উচিত ? চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । এই মুহূৰ্তত, আপুনি আন এটা অতিৰিক্ত স্তম্ভলৈ সলনি কৰিব পাৰে আৰু পলিচিখন টপ আপ কৰি বীমা কভাৰ অব্যাহত ৰাখিব পাৰে ।

সাধাৰণতে, অটো বীমা প্ৰিমিয়াম বাহনখনৰ মডেল আৰু বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । PAYC-ত এইবোৰৰ বাহিৰে, আপুনি কিমান দূৰ ভ্ৰমণ কৰে সেয়া চাই প্ৰিমিয়াম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । ই আপোনাক আপোনাৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ পলিচিখন বাছনি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।

প্ৰযুক্তিৰ সৈতে...

PAYC প্ৰণালীত টেলিমেটিক্স এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁজুলি (Telematics is very important tool in PAYC system)। এই ডিভাইচটো বীমা কৰা বাহনত ইনষ্টল কৰা হয় । ই বাহনখনে ভ্ৰমণ কৰা দূৰত্ব নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰে ।

ডিভাইচবোৰে চালকসকলৰ আচৰণো নিৰীক্ষণ কৰে । বীমা কোম্পানীবোৰে গতি, বিৰতি আৰু ড্ৰাইভিং তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বিশেষ এপ্প ব্যৱহাৰ কৰে । ভাল ড্ৰাইভিং আচৰণ থকা সকলক প্ৰিমিয়ামত ৰেহাই প্ৰদান কৰা হয় ।

কাৰ বাবে উপযুক্ত...

দীঘলীয়া দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবে বাহনখন ব্যৱহাৰ কৰা সকলক PAYC পলিচিয়ে সহায় কৰিব বুলি ক'ব পাৰি । যিসকলৰ এখনত কৈ অধিক বাহন আছে তেওঁলোকেও এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰে । যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাহন কম কৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকেও এই ধৰণৰ পলিচিৰ বিষয়ে ভাবিব পাৰে । আপুনি বাহনখন কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাক বিবেচনা কৰক । তেতিয়াহে এই নতুন পলিচি বাছনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, বাজাজ এলিয়াঞ্জ জেনেৰেল ইঞ্চিউৰেন্সৰ মুখ্য বিতৰণ বিষয়া আদিত্য শৰ্মাই এই পলিচি সন্দৰ্ভত বাখ্যা আগবঢ়াইছে ।

