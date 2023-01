নেশ্যনেল ডেস্ক, 15 জানুৱাৰী: ইলন মাস্ক টুইটাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী হোৱাৰ পিচতেই টুইটাৰত পূৰ্বৰ বহু নীতি নিয়মৰ সাল-সালনি কৰা হৈছে(Algorithm changes in twitter) ৷ শনিবাৰেও টুইটাৰ কিছু নীতি নিয়ম সাল-সলনি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল টুইটাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ইলন মাস্কে(Elon Musk) ৷ শেহতীয়াকৈ টুইটাৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে টুইটাৰত লগ ইন বা তৃতীয় পক্ষৰ কোনো এপৰ দ্বাৰা টুইটাৰৰ সুবিধা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল(Login issue in twitter) ৷ সেয়েহে এক লগ ইন ক’ড অথবা টুইট ৰিকমেণ্ডেশ্যন ক’ড আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ইলন মাস্কে ৷

এই সন্দৰ্ভত টুইটাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ইলন মাস্কে টুইট কৰি অৱগত কৰিছে যে, ‘‘ স্বচ্ছতাই বিশ্বাস গঢ়ি তোলে ৷ অহা সপ্তাহৰ পৰা টুইটাৰত ইমেজ ক্ৰপিং(Image Cropping in twitter) ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হ’ব আৰু অন্যান্য সমস্যাসমূহ দূৰ কৰা হ’ব ৷ লগতে টুইটাৰত লগ ইনৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যা সমূহো দূৰ কৰা হ’ব ৷’’ লগতে টুইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহো বিশ্লেষণ কৰা হ’ব বুলিও সদৰী কৰিছে ইলন মাস্কে(twitter to introduce new feature) ৷

স্মৰ্তব্য যে, ইতিমধ্যেই টুইটাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষৰ এপ সমূহে টুইটাৰক অৱগত কৰাৰ পিচতো টুইটাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত টুইটাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ইলন মাস্কে কয় যে, ‘‘লগ ইনৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা সমস্যা সন্দৰ্ভত আমিও ভালদৰে অৱগত নহয় ৷ এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে(New feature in twitter)৷’’

ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে, হয়তু অতি শীঘ্ৰেই টুইটাৰৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হৈ থকা সমস্যাৰ সমাধান হ’ব ৷

