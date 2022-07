নিউজ ডেস্ক, ১৩ জুলাই : ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদে (Tripura Housing and Construction Board undertaken new projects) ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত অন্য নতুন ১১৬ টা প্ৰকল্প হাতত লৈছে । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক সাহাই ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদৰ (Tripura Housing and Construction Board) এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰে (chief minister Dr Manik Saha chaired review meeting) । উক্ত বৈঠকতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । উল্লেখ্য, ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদৰ ১০৫ সংখ্যক বৈঠক আজি সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ।

বৈঠকখনত বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী অধ্যাপক (ড০) মাণইক সাহাই সভাপতিত্ব কৰে । ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদৰ বিভিন্ন কামৰ পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ সাহাই কয় যে যিকোনো কাম আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে সঠিক পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব ।

তেতিয়াহে কামটো কাৰ্যকৰী কৰাত কোনো সমস্যা নহ'ব আৰু কামটো সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰাটো সম্ভৱ হ'ব । তদুপৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদে হাতত লোৱা সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সঞ্চয়িতা দাসে কয় যে পৰিষদে শেহতীয়াকৈ ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগৰ ১৯টা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

ইয়াৰ ভিতৰত 3 টা কাম হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ (Samagra Sikhsha Abhiyan) বাবে, 6 টা শিক্ষা বিভাগৰ বাবে (education department), 2 টা মীন বিভাগৰ (fisheries department), 2 টা যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ (youth affairs and sports department) বাবে, 3 টা এআৰডিডি বিভাগৰ (ARDD department) বাবে আৰু 1 টা জনজাতীয় কল্যাণ বিভাগ (tribal welfare department), ৰাজহুৱা নিৰ্মাণ বিভাগ (public works department) আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ (rural development department)বাবে ।

ইয়াৰ উপৰি, ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগত মুঠ ১১৬ টা কাম হাতত লৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত আছে শিক্ষা বিভাগৰ 29 টা কাম, জনজাতীয় কল্যাণ বিভাগৰ 22 টা কাম, পশু সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ 55 টা কাম, মীন বিভাগৰ 2 টা কাম, যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ 3 টা কাম, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ 1 টা কাম, আৰু ত্ৰিপুৰা গৃহ আৰু নিৰ্মাণ পৰিষদৰ 4 টা কাম ।

এই কামবোৰ ৰূপায়ণৰ বাবে মুঠ ব্যয় হ'ব ২৫৬.৩৩ কোটি টকা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰি বৈঠকত কাৰ্যকৰী মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, ৰাজহুৱা নিৰ্মাণ সচিব কিৰণ গিট্টে আৰু বোৰ্ডৰ অন্যান্য সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

