নেচনেল ডেস্ক,১০ জুলাই : মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে হাৰিয়ানাৰ দৰে পঞ্জাৱৰ বাবে পৃথক বিধানসভা আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভূমিৰ দাবীক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া (Punjab CM demands land for separate Assembly and High Court)। মুখ্যমন্ত্ৰী মানৰ এনে দাবীৰ পাছতে ক্ষুব্ধ হৈছে কংগ্ৰেছ । পঞ্জাৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাজা ৱাৰিং আৰু বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা পাৰ্টাপ সিং বাজৱাই এনে দাবীৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে মানৰ এনে দাবীয়ে নিশ্চিতভাৱে পঞ্জাৱৰ ক্ষতি কৰিব( Punjab Congress President Raja Waring)।

বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা পাৰ্টাপ সিং বাজৱাই কয়, 'মুখ্যমন্ত্ৰী মানে কিয় ভূমি বিচাৰিব লাগে ? বৰ্তমানৰ পঞ্জাৱ বিধানসভা, পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয় অৱস্থিত স্থান পঞ্জাৱৰ অন্তৰ্গত । হাৰিয়ানাই চণ্ডীগড়ৰ বাহিৰত এই দুয়োটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা উচিত (Leader of Opposition in the Vidhan Sabha Partap Singh Bajwa)। বাজৱাই পুনৰ কয় যে, এনেকুৱা লাগিছে যে ভগৱন্ত মানে তেওঁৰ টুইটাৰ একাউণ্ট দিল্লীলৈ আউটচৰ্চ কৰিছে । একে সময়তে অকালি দলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে ধৰণৰ অযুক্তিক দাবী কৰা উচিত নহয় ।

Punjab CM demand for land

মুখ্যমন্ত্ৰী মানৰ টুইটত পঞ্জাৱ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা পাৰ্টাপ সিং বাজৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীক চণ্ডিগড়ৰ বিধানসভা আৰু উচ্চ ন্যায়ালয় ভৱনৰ বাবে পৃথক ভূমি প্ৰদান কৰিবলৈ কয় । তেওঁ পঞ্জাৱৰ অধিকাৰ দুৰ্বল নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁলোকৰ অট্টালিকাবোৰ পঞ্জাৱৰ । এই ঐতিহ্যবাহী ভৱনসমূহৰ অধিকাৰ ত্যাগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিতভাৱে চণ্ডিগড় হেৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । যদি মুখ্যমন্ত্ৰী সাৱধান নহয়, তেন্তে এনে মন্তব্য পঞ্জাৱৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব ।

আনহাতে,হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে টুইট কৰি কয় যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চণ্ডিগড়ত এখন পৃথক বিধানসভা ভৱনৰ বাবে ভূমি মন্জুৰ কৰিছে(Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar had tweeted)। ইয়াৰ অলপ পিছতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে টুইট কৰে। পঞ্জাৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অমৰিন্দৰ সিঙে কয় যে চণ্ডিগড়ৰ ভূমি আৰু চৰকাৰী ভৱনৰ ওপৰত কেৱল পঞ্জাৱৰ হে অধিকাৰ আছে ।

একে সময়তে শিৰোমণি অকালি দলৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ ড৹ দলজিৎ সিং চিমাই কয় যে চণ্ডিগড়ত নতুন বিধানসভা আৰু উচ্চ ন্যায়ালয় ভৱনৰ বাবে ভূমি বিচৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পঞ্জাৱ বিৰোধী স্থিতিসন্দৰ্ভত আপৰ সকলো মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কে তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা উচিত । তেওঁলোকৰ নীৰৱতাক এক আপোচ বুলি গণ্য কৰা হ'ব । পঞ্জাৱৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়াটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য ।

ইপিনে, শিৰোমণি অকালি দলৰ সভাপতি সুখবীৰ বাদলে কয় যে চণ্ডিগড় পঞ্জাৱক সাক্ষাৎ কৰাটো এক লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি । সেয়েহে শিৰোমণি অকালি দলৰ তদানীন্তন সভাপতি সন্ত হৰচন্দ সিং লংগোৱালে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাৰিয়ানাক চণ্ডিগড়ৰ এক ইঞ্চিও মাটি দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ নাই। চণ্ডিগড় চহৰখন পঞ্জাৱৰ অন্তৰ্গত । পৃথক বিধানসভা ভৱনৰ বাবে হাৰিয়ানাক ভূমি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কেন্দ্ৰই চণ্ডিগড় পঞ্জাৱক হস্তান্তৰ কৰা উচিত বুলি তেওঁ কয় ।

