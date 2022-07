শিৱসাগৰ, 10 জুলাই: আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পৱিত্ৰ ঈদ ঈদ-উল-জুহা বা ঈদুল আজহা (Eid ul Adha 2022) ৷ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো উদযাপন কৰা হৈছে এই কুৰ্বানি ঈদ (Eid ul Adha celebrates in Assam) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো পালন কৰা হৈছে কুৰ্বানি ঈদ (Eid ul Adha celebrates in Sivasagar ) ।

ঈদ উপলক্ষে ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা শিৱলসাগৰৰ দৰ্বাৰ ঈদগাহ ময়দান, জেঙুনীকটীয়া চাৰি আলি, ষ্টেচন চাৰি আলিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ঈদগাহ ময়দানসমূহত শান্তি সম্প্ৰীতি কামনা কৰি ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰা হয় ৷ সমূহীয়া নামাজত অংশলৈ অসমত সকলো ধৰ্মাৱলম্বী তথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখিবলৈ বদ্ধ পৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰে শিৱসাগৰবাসীয়ে ৷

ইফালে ঈদৰ কুৰ্বানিক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত 8 জুলাইত এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল (Assam government issues order on Kurbani)। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ঈদৰ সময়ত গৰু, উট আৰু অন্যান্য জন্তুৰ অবৈধ হত্যা তথা কুৰ্বানি বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। লগতে ঈদৰ নামত পশু পৰিবহণ আইন উলংঘা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে (Ban order on Kurbani in Eid Ul Adha)।

এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতীয় পশু কল্যাণ পৰিষদ (Animal Welfare Board of India), মীন পালন, পশুপালন আৰু দুগ্ধজাত ৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিবে ৰ‍াজ্য চৰকাৰলৈ পত্ৰ যোগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । ভাৰত চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰ‍াজনৈতিক বিভাগৰ যুটীয়া সচিবে জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সকললৈ ৪ জুলাইত পত্ৰ যোগে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

ইফালে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ অন্তৰত আঘাত দি কুৰ্বানি নিদিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতে ৰাজ্য চৰকাৰেও জাৰি কৰিছিল অনুৰূপ জাননী (Controversy on Kurbani) ৷ ইয়াৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ ঈদৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত অৰ্থাৎ শনিবাৰে এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্য ধৰ্মাৱলম্বীৰ মনত আঘাত দি কুৰ্বানি নিদিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

