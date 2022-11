নিউজ ডেস্ক, ২৯ নৱেম্বৰ : No cost EMI যাক zero cost EMI বুলিও কোৱা হয়, ই সুতৰ হাৰ বহন নকৰাকৈ যিকোনো প্ৰিমিয়াম যেনে টিভি, চেল ফোন, ৰেফ্ৰিজেৰেটৰ বা ৱাশ্বিং মেচিন ক্ৰয় কৰাৰ আপোনাৰ তাৎক্ষণিক আকাংক্ষা পূৰণ কৰে । অৱশ্যে একমাত্ৰ বাধা হৈছে কোম্পানীবোৰে সম্ভৱত কোনো অতিৰিক্ত লাভালাভ প্ৰদান নকৰে । তেওঁলোকে ৰেহাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু সামগ্ৰীৰ মূল্যত সুতৰ হাৰ মিলায় । যিয়েই নহওক, বহুতে কিস্তিৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰাৰ সুবিধাৰ কথা বিবেচনা কৰি ইয়াৰ বাবে আগবাঢ়ে (purchase of goods through instalments) ।

অৱশ্যে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । কিয়নো No cost EMI-এ সুতৰ হাৰ বহন নকৰাকৈ যিকোনো প্ৰিমিয়াম সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ আপোনাৰ তাৎক্ষণিক আকাংক্ষা পূৰণ কৰে । ব্যয়বহুল স্মাৰ্ট টিভি বা প্ৰিমিয়াম মোবাইল ফোন কিনিবলৈ কোনো ধনৰ প্ৰয়োজন নাই । অৱশ্যে একমাত্ৰ বাধাটো হৈছে ইয়াৰ অধীনত সম্ভৱত কোনো অতিৰিক্ত লাভালাভ প্ৰদান কৰা নহয় । তেওঁলোকে সামগ্ৰীত ৰেহাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু সামগ্ৰীৰ মূল্যত সুতৰ হাৰ মিলায় । ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলে ইয়াৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে কিস্তিৰ জৰিয়তে মূল্য পৰিশোধ কৰাৰ সুবিধাৰ কথা বিবেচনা কৰে (No cost EMI on premium) ।

উৎসৱৰ বতৰ আৰু বিশেষ অনুষ্ঠানত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰেহাই আগবঢ়োৱা হয় । উপভোক্তাৰ শীৰ্ষ পচন্দৰ ইলেক্ট্ৰ'নিক্স আৰু ঘৰুৱা সঁজুলিও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । আজিকালি দ্ৰুত গতিৰ ডিজিটেল জীৱনৰ সৈতে খাপ খাবলৈ সকলোৱে উচ্চ-প্ৰযুক্তিৰ সামগ্ৰীলৈ নিজকে উন্নীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । এনে সময়ত অনলাইনত zero cost EMI ক্ৰয় কৰাৰ আগতে কি কি দিশ বিবেচনা কৰিব লাগিব এবাৰ চাই লওক ।

প্ৰথমতে, আমি কিবা এটা লাভ কৰিবলৈ আন কিবা হেৰুৱাবলৈ সাজু থাকিব লাগিব । সাধাৰণতে যেতিয়া মুঠ পৰিমাণ এবাৰতে পৰিশোধ কৰা হয় তেতিয়া ৰেহাই প্ৰদান কৰা হয় । যদি zero cost EMI সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰিবলগা হয়, তেন্তে আমি ৰেহাই হেৰুৱাবলৈ সাজু হ'ব লাগিব । উদাহৰণ স্বৰূপে 5,000 টকাৰ এটা সঁজুলি 10 শতাংশ ৰেহাইত বিক্ৰী হ'লে আমি 4,500 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব । কিন্তু এই ৰেহাই বা উক্ত পৰিমাণৰ যিকোনো লাভালাভ zero cost EMI-ৰ অধীনত দিয়া নহ'ব ।

আনহাতে, যিকোনো প্ৰকাৰে কোম্পানীবোৰে তেওঁলোকৰ ব্যয় অন্য ধৰণে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব (discount sale) । যদি কোনো বস্তুৰ উৎপাদন ব্যয় 5,000 টকা হয়, 12 মাহৰ বাবে 500 টকা EMI পৰিশোধ কৰিব লাগিব পাৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে 20 শতাংশ অতিৰিক্ত মূল্য অতিৰিক্তকৈ পৰিশোধ কৰা হৈছে, যিটো হৈছে 1,000 টকা । তাৰ পিছত উক্ত সামগ্ৰীৰ মূল্য 6,000 টকা হ'ব । যদিও কোম্পানীবোৰে কয় যে এইটো no cost EMI, তাৰ বাবে ৰেহাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকৰ লোকচান পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বা প্ৰচেছিং মাচুল সংগ্ৰহ কৰিব (processing fee) ।

কোম্পানীবোৰৰ দ্বাৰা অনুসৰণ কৰা আন এটা প্ৰথা হ'ল যে তেওঁলোকে সাধাৰণ EMI ক্ৰয়ৰ সময়ত পৃথকে সুতৰ হাৰ (interest rate) দেখুৱায় । কিন্তু zero cost EMI-বোৰত কোনো সুত পৃথকে উল্লেখ কৰা নাথাকে । অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যয় সামগ্ৰীটোত কম বেছি পৰিমাণে একে হ'ব । zero cost EMI-ৰ অধীনত তাৎক্ষণিক লাভালাভটো হ'ল গ্ৰাহকে এবাৰতে মুঠ মূল্য পৰিশোধ কৰিবলৈ সকলো ধন প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই (EMI purchases) ।

অতি ব্যয়বহুল সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত কোনো No cost EMI অতি উপযোগী । যাৰ বাবে মুঠ মূল্য প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে । তদুপৰি, ই-কমাৰ্চ ফাৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ীসকলে বিশেষ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় যে যদি এনে ক্ৰয় নিৰ্দিষ্ট ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰা হয় তেন্তে ৰেহাই দিয়া হ'ব । এই সুবিধাবোৰৰ অধীনত সৰ্বাধিক লাভালাভ লোৱাৰ বাবে এই সকলোবোৰ কাৰক অধ্যয়ন কৰা প্ৰয়োজন ।

কিস্তি পৰিশোধ সম্পৰ্কীয় নিয়মবোৰ zero cost EMI ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব । যিকোনো ডিফল্ট ক্ৰেডিট স্ক'ৰত বেয়াকৈ প্ৰতিফলিত হ'ব (defaults reflect on credit score) । যেতিয়া এটা বা একাধিক কিস্তিবোৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থাকে, তেনে সময়ত আপোনাৰ পৰিশোধ ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰক । আপুনি কোনো no cost EMI অফাৰৰ অধীনত আগতীয়া পৰিশোধ বা বিলম্বিত পৰিশোধৰ জৰিমনাবোৰ নিবিড়ভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । যেতিয়া সকলোবোৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খায় তেতিয়াহে ইয়াৰ বাবে আগবাঢ়ক ।

আপুনি ৰেফ্ৰিজেৰেটৰ, ৱাছিং মেচিন বা যিকোনো সঁজুলি zero cost EMI (equated monthly instalment) ক্ৰয় কৰিব পাৰে । কোম্পানী আৰু অনলাইন বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সকলো ধৰণৰ উপভোক্তা সামগ্ৰীৰ ওপৰত এই সুবিধা আগবঢ়াইছে । আপোনাৰ ওচৰত নগদ ধন থাকক বা নাথাকক, বুটাম এটা ক্লিক কৰিয়ে যিকোনো সঁজুলি বা ডিভাইচ ক্ৰয় কৰিব পাৰে ।

