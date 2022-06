নেচনেল ডেস্ক,২৯ জুন:যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানৰ কাবুলৰ গুৰুদ্বাৰাত সংঘটিত আক্ৰমণৰ কেইদিনমান পিছতে এই দেশখনত শিখসকলৰ ধৰ্মীয়-সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ দাবী জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগে (এনচিএম)। ইতিমধ্য়ে এই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগে (National Commission for Minorities) অৱগত কৰিছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক (National Commission for Minorities urged Minister of External Affairs S Jaishankar)। ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগৰ এক সূত্ৰই আফগানিস্তানত শিখসকলৰ ধৰ্মীয় সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো আফগানিস্তান চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা বুলি সদৰি কৰিছে।

উল্লেখ্য় যে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানৰ এক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ উপাসনাস্থলীত শেহতীয়াকৈ লক্ষ্য কৰি কৰা আক্ৰমণত ১৮ জুনত গুৰুদ্বাৰা কাৰতে পাৰৱানৰ ওচৰত কেইবাটাও বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল (Several blasts were reported near Gurdwara Karte Parwan in Afghanistan)। এনচিএমে এই প্ৰসংগত কয়,'ভাৰতত বাস কৰা শিখ জনগোষ্ঠী আৰু আফগানিস্তান ত্যাগ কৰা লোকসকল আফগানিস্তানৰ ঐতিহাসিক/ধৰ্মীয় গুৰুদ্বাৰাসমূহৰ সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাক লৈ গভীৰভাৱে চিন্তিত । কাৰণ এনে শিখ ধৰ্মীয় স্থানত আক্ৰমণত জড়িত শিখ বিৰোধীসকলৰ দ্বাৰা এইবোৰ স্থান পাছত হস্তগত কৰা হ'ব পাৰে ।'

এনচিএমৰ একেটা সূত্ৰই বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক আফগানিস্তানত শিখসকলৰ ঐতিহাসিক/ধৰ্মীয় সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত আফগানিস্তান চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনোৱা বুলিও সদৰী কৰিছে(Demand for protection of Gurdwara in Afghanistan)।ইপিনে, এনচিএমে আফগানিস্তানত শিখসকলৰ ধৰ্মীয় স্থানৰ এখনৰ তালিকাও বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত জমা দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

