আগৰতলা, ১৬ অক্টোবৰ: ত্ৰিপুৰা ইণ্ডিজেনাছ পিপলছ ফ্ৰণ্ট অৱ ত্ৰিপুৰাৰ (আইপিএফটি) প্ৰাক্তন বিধায়ক ধনঞ্জয়ে শুক্ৰবাৰে (former MLA of IPFT Dhananjay)পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে । তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰত উল্লেখ কৰে যে আইপিএফটি (Indigenous Peoples Front of Tripura) অভিভাৱক বিহীন এটা দল যি অনাগত দিনত বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে । দলটোৰ অধিক বিধায়কে শীঘ্ৰেই প্ৰদ্যুত কিশোৰ মাণিক্য দেব বৰ্মাৰ (Pradyot Kishore Manikya Debbarma) নেতৃত্বত টিপ্ৰা মোথাত যোগদান কৰিব ।

উল্লেখ্য় যে বিজেপিয়ে আইপিএফটিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল । শণিবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ২০১৪ চনত আইপিএফটিত যোগদান কৰা আৰু ২০১৮ চনত বিধায়ক হোৱা ধনঞ্জয়ে কয়,"কালি মই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সন্মুখত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো । ৰাজকীয় বংশধৰ প্ৰদ্যুত দেব বৰ্মাই কেৱল টিপ্ৰাচাৰ (Tiprasa) বাবেই নহয়, সকলোৰে বাবে কাম কৰি আছে । তেওঁ টিপ্ৰাচা লোকসকলৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ আহিছে । সেইকাৰণে মই আহি টিপ্ৰা মোথাত (Tipra Motha) যোগদান কৰি মানুহৰ বাবে কাম কৰাৰ লগতে প্ৰদ্যুতক সহায় কৰিবলৈ আহিছো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"প্ৰাক্তন আইন প্ৰণেতাই দাবী কৰিছিল যে যেতিয়াই তেওঁ বিধানসভা সদনত টিপ্ৰালেণ্ডৰ দাবী (demand of TIPRALAND) উত্থাপন কৰিছে, সেই দাবী বা প্ৰশ্নবোৰ নাকচ কৰা হৈছিল । আনকি দলৰ কোনো জ্যেষ্ঠ নেতাই মোক সমৰ্থন কৰা নাছিল ।" তেওঁ কয় যে এতিয়া স্বাধীনতা দিয়া আৰু টিপ্ৰাচা লোকসকলক অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ কোনো বিকল্প নাই । ২০০৯ চনৰ পৰা আইপিএফটিয়ে টিপ্ৰাচা লোকসকলৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । কিন্তু এই দলটোৰ এতিয়া কোনো অভিভাৱক নাই। অভিভাৱক অবিহনে, এটা দল বেছি দিন থাকিব নোৱাৰে । বৰ্তমান মহাৰাজৰ বৃহত্তৰ টিপ্ৰালেণ্ডক আমি ইয়াক টিপ্ৰাচা হিচাপে সমৰ্থন কৰি আছো আৰু মহাৰাজৰ সৈতে কাম কৰিম ।

তেওঁ লগতে কয় যে বিভিন্ন দলৰ বহুনেতা আৰু বিধায়কে বিশেষকৈ আইপিএফটিৰ পৰা টিপিআৰএ মোথাত যোগদান কৰি টিপ্ৰাছাৰ মূল দাবী পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁৰ আৰু মহাৰাজৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে ৷ পিছত দলটোৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে ত্ৰিপুৰাত, বিশেষকৈ পথকে ধৰি টিটিএএডিচিত যথেষ্ট সমস্যা আছে ৷ পানী, বিদ্যুৎ আৰু বিশেষকৈ নিযুক্তিৰ সমস্য়া জটিল হৈছে ।

তেওঁ লগতে কয়, "এনে সমস্যাসমাধানৰ বাবে আমি এই দাবী উত্থাপন কৰিছো। আমি বহুতো বিশাল আগ্ৰহী লোকক বৃহত্তৰ টিপ্ৰালেণ্ড ৰ দাবী ব্যৱহাৰ কৰি সাম্প্ৰদায়িক সমস্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিছো । আমি কোনো জাতি, ধৰ্ম আদিৰ বিৰোধী নহয়।"

