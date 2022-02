নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী : দেশত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা (Covid infection softens in India) । ভাৰতত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ক'ভিডত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে ১০,২৭৩ গৰাকী লোক । দেওবাৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান দেশত আক্ৰান্তৰ হাৰ মাত্ৰ ১ শতাংশ ।

ইফালে যোৱা ২৪ ঘণ্টাত প্ৰায় ২৪৩ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে (243 people have died of covid in India last 24 hours)। ইয়াৰ লগে লগে দেশত ক'ভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৫,১৩,৭২৪ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে । বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় ঘটনাৰ সংখ্যা ১,১১,৪৭২ টা ।

আনহাতে ক'ভিডৰ সাপ্তাহিক আক্ৰান্তৰ হাৰ ১.২৬ শতাংশ । উক্ত সময়চোৱাত প্ৰায় ২০,৪৩৯ গৰাকী ক'ভিড ৰোগী আৰোগ্য হৈ উঠিছে । ইয়াৰ লগে লগে দেশত মুঠ আৰোগ্যৰ সংখ্যা হ'লগৈ ৪,২২,৯০,৯২১ টা । দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে ৯৮.৫৪ শতাংশ ।

