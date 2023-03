আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীসকলে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে শৰীৰৰ শ্বেত ৰক্তকণিকাত লুকাই থকা এইচ আই ভি জিন ধৰা পেলাব পাৰি । এই গৱেষণাৰ ভিত্তিত এই ৰোগৰ বাবে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিব পৰা যাব বুলি দাবী কৰে(Human Immunodeficiency Virus)। এই শ্বেত ৰক্তকণিকাবোৰক মনোচাইট বোলা হয়(Definition of white blood cell)। এইবোৰ হৈছে অল্পকালীন ৰোগ প্ৰতিৰোধী কোষ(Does HIV hide in cells?)। ভাইৰাছ আৰু বেক্টেৰিয়াক আগুৰি ধ্বংস কৰিব পাৰে । HIV ত বিজ্ঞানীসকলে ইহঁতৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে সম্পৰ্কে গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে(HIV genes hidden in cells can be sensed) ৷

বৰ্তমান HIV ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলক এন্টিৰেট্ৰ’ভাইৰেল ঔষধেৰে চিকিৎসা কৰি আছে(HIV genome and eliminate those cells) । ইহঁতে এইচ আই ভিক প্ৰায় ধৰা নপৰা মাত্ৰাত দমন কৰিব পাৰে । কিন্তু এই ভাইৰাছ নিৰ্মূল কৰাটো সম্ভৱ নহয়(Human Immunodeficiency Virus)। কাৰণ CD4+ নামৰ এক প্ৰকাৰৰ ইমিউন টি কোষত নিজৰ জিন লুকুৱাই ৰাখে(HIV genes)। শৰীৰৰ পৰা এই ভাইৰাছটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিবলৈ আমি সেই জিন কঢ়িয়াই অনা কোষবোৰৰ বায়’মাৰ্কাৰ চিনাক্ত কৰাৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াব লাগিব(How can HIV be hidden?)।

ইফালে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এন্টিৰেট্ৰ’ভাইৰেল থেৰাপী গ্ৰহণ কৰা ৩০ জনীয়া দ্বিতীয়টো গোটৰ পৰা লাভ কৰা তেজৰ নমুনাত মনোচাইটত অক্ষত এইচ আই ভি জিন’ম ধৰা পেলাবলৈ বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষামূলক পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল(Can the HIV virus hide in the DNA of host cells?)৷

এই পৰীক্ষাত বিজ্ঞানীসকলে এইচ আই ভি ৰোগীৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰিছিল(Current antiretroviral drugs can suppress HIV)। এইবোৰৰ পৰা মনোচাইট সংগ্ৰহ কৰি লেবত ডাঙৰ কৰা হৈছিল আৰু এই পৰীক্ষাত এইচ আই ভি জিন থকা কোষ চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজ্ঞানীসকল সক্ষম হৈছিল(White blood cells)৷

লগতে পঢ়ক: Benefits of Muskmelon: ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ পৰা হৃদযন্ত্ৰক সুস্থ কৰালৈকে উপকাৰী খৰবুজ