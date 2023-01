নেশ্যনেল ডেস্ক, 21 জানুৱাৰী: জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident in JKs Kathua) ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি কাঠুৱাৰ বিলাৱাৰ অঞ্চলৰ চিলা গাঁৱত এখন মিনি বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এটা গভীৰ খাৱৈত বাগৰি পৰে ৷ বাছখনৰ চালকজনে পথৰ কেঁকুৰিটো পাৰ হ’বলৈ লোৱাৰ সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে ৷

বাছখন মণ্ডলীগাঁৱৰ পৰা ধনু পেৰোল গাঁৱলৈ গৈ থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে পাঁচগৰাকী যাত্ৰী মৃত্যুমুখত পৰে (Many killed in Road accident) ৷ লগতে আন 15 গৰাকী যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় (Many injured in road accident) ৷ ইয়াৰে এজন লোক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যুমুখত পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত লোককেইজন বান্টু, হংস ৰাজ, অজিৎ সিং, অমৰু আৰু কাকু ৰাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহত যাত্ৰীকেইগৰাকীক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে (Police investigation the matter)।

