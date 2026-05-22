ETV Bharat / Videos

খোৱাঙৰ চাহ বাগিচাত চিকিৎসাৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - KHOWANG TEA GARDEN CHILD DEATH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
খোৱাঙৰ চাহ বাগিচাত চিকিৎসাৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 22, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ ৰঙীন বিজ্ঞাপন দিয়াৰ সময়তে চাহ বাগিচাত চিকিৎসাৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙৰ হালমাৰী চাহ বাগিচাত চিকিৎসকৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।  

হালমাৰী চাহ বাগিচাৰ প্ৰজা লাইনৰ পবিত্ৰ মাঝি নামৰ লোকজনৰ এটি পুত্ৰ সন্তান যোৱা ১৯ মে’ তাৰিখে জন্ম হৈছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ শিশুটি অসুস্থ হোৱাত স্থানীয় হালমাৰী চাহ বাগিচা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় । চিকিৎসালয়খনত বহু সময় ৰাখি থোৱাৰ পিছতো শিশুটিক চিকিৎসকে কোনোধৰণৰ চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ । পাছত তিলৈ সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ শিশুটি লৈ যায় যদিও তাতেই শিশুটিৰ মৃত্যু হয় ।  

ইফালে ইয়াৰ পিছতে শুকুৰবাৰে চিকিৎসালয়খনত ভুক্তভোগী পৰিয়াল আৰু স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত হৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চিকিৎসালয় এৰি পলায়ন কৰে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ।  

আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসকৰ সলনি কম্পাউণ্ডাৰে ৰোগীক চোৱা-চিতা কৰি ঔষধ প্ৰদান কৰে । ৰাইজৰ দাবী, চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ লগতে শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে । এই ঘটনাক লৈ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি কাৰ্যালয়ৰ পৰাই আঁতৰি যায় ।  

ঘটনা সন্দৰ্ভত মৃত শিশুটিৰ পিতৃয়ে কয়, "আশা বাইদেউৱে কোৱা বাবে চিকিৎসালয়লৈ আনিছিলোঁ । কিন্তু চিকিৎসকে শিশুটোক চুই নাচালে । মই স্থায়ী কৰ্মচাৰী হয় নহয়, সেইবিলাক সুধি আছিল। খোৱাং আৰু তিলৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাবলৈ কোৱাত তিলৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাওঁ, তাতে মৃত্যু হয় । জন্ম হোৱা তিনিদিন হৈছিল । শিশুটোক এবাৰো চিকিৎসকে চুই নাচালে ।"

লগতে পঢ়ক :কলংকিত 'লাচিত'এ ঘৰতে ৰাখিছিল টকা গণা মেচিন ! সোণেই ওলাল আধা কিলো, টকা ওলাল ৪৮ লাখ

ডিব্ৰুগড়: চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ ৰঙীন বিজ্ঞাপন দিয়াৰ সময়তে চাহ বাগিচাত চিকিৎসাৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙৰ হালমাৰী চাহ বাগিচাত চিকিৎসকৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।  

হালমাৰী চাহ বাগিচাৰ প্ৰজা লাইনৰ পবিত্ৰ মাঝি নামৰ লোকজনৰ এটি পুত্ৰ সন্তান যোৱা ১৯ মে’ তাৰিখে জন্ম হৈছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ শিশুটি অসুস্থ হোৱাত স্থানীয় হালমাৰী চাহ বাগিচা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় । চিকিৎসালয়খনত বহু সময় ৰাখি থোৱাৰ পিছতো শিশুটিক চিকিৎসকে কোনোধৰণৰ চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ । পাছত তিলৈ সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ শিশুটি লৈ যায় যদিও তাতেই শিশুটিৰ মৃত্যু হয় ।  

ইফালে ইয়াৰ পিছতে শুকুৰবাৰে চিকিৎসালয়খনত ভুক্তভোগী পৰিয়াল আৰু স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত হৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চিকিৎসালয় এৰি পলায়ন কৰে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ।  

আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল যে চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসকৰ সলনি কম্পাউণ্ডাৰে ৰোগীক চোৱা-চিতা কৰি ঔষধ প্ৰদান কৰে । ৰাইজৰ দাবী, চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ লগতে শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে । এই ঘটনাক লৈ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি কাৰ্যালয়ৰ পৰাই আঁতৰি যায় ।  

ঘটনা সন্দৰ্ভত মৃত শিশুটিৰ পিতৃয়ে কয়, "আশা বাইদেউৱে কোৱা বাবে চিকিৎসালয়লৈ আনিছিলোঁ । কিন্তু চিকিৎসকে শিশুটোক চুই নাচালে । মই স্থায়ী কৰ্মচাৰী হয় নহয়, সেইবিলাক সুধি আছিল। খোৱাং আৰু তিলৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাবলৈ কোৱাত তিলৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাওঁ, তাতে মৃত্যু হয় । জন্ম হোৱা তিনিদিন হৈছিল । শিশুটোক এবাৰো চিকিৎসকে চুই নাচালে ।"

লগতে পঢ়ক :কলংকিত 'লাচিত'এ ঘৰতে ৰাখিছিল টকা গণা মেচিন ! সোণেই ওলাল আধা কিলো, টকা ওলাল ৪৮ লাখ

For All Latest Updates

TAGGED:

খোৱাঙত শিশুৰ মৃত্যু
খোৱাং চাহ বাগিচা হস্পিটেল
খোৱাঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
ইটিভি ভাৰত অসম
KHOWANG TEA GARDEN CHILD DEATH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhubri police seized cattle

গো-সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান

May 22, 2026 at 2:30 PM IST
CPIM protest against price hike of essential commodities in Bishwanath

বিশ্বনাথত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে চিপিআইএমৰ প্ৰতিবাদ

May 22, 2026 at 8:41 AM IST
Manas National Park is filled with domestic and foreign tourists

বাঢ়িছে বন্যজীৱ-জন্তু, মানাহত ভিৰ কৰিছে পৰ্যটকে

May 21, 2026 at 3:22 PM IST
Man killed by falling tree

প্ৰচণ্ড ধুমুহাত শুই থকা অৱস্থাতে গছ পৰি যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু

May 21, 2026 at 2:10 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.