ছত্তীশগড়তো শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ

ছত্তীশগড়তো শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 21, 2026 at 12:37 PM IST
মাজুলী: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনাই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক সেতু নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে । যাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰত থাকিও ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল তথা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ ৰমেন ডেকাই ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি মন মেলিছে ৷ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই দেওবাৰে নিশা মাজুলী ভ্ৰমণ কৰে ৷
এই ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ৰমেন ডেকাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰীআউনীআটী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ এই পৰিদৰ্শনকালত সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ সৈতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এক সৌহাৰ্দপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় ।
এই আলোচনাৰ পিছত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়া মতে, ৰমেন ডেকাৰ সৈতে সত্ৰখনৰ সম্পৰ্ক অতি পুৰণি আৰু ঘৰুৱা । মঙলদৈৰ সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ৰে পৰা তেওঁ এই সত্ৰৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল ।
আনহাতে, সত্ৰৰ এটি প্ৰায় ৩০ জনীয়া ভাওনাৰ দলক ছত্তীশগড়লৈ নি তাত মহাপুৰুষীয়া অংকীয়া ভাওনা (ৰুক্মিণী হৰণ) মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবেও ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সত্ৰখনক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনায় । ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: কেৰালামত ক্ষন্তেকীয়া বান, ভূমিস্খলনত ৬জনৰ মৃত্যু; ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি
মাজুলী: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনাই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক সেতু নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে । যাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰত থাকিও ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল তথা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ ৰমেন ডেকাই ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি মন মেলিছে ৷ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই দেওবাৰে নিশা মাজুলী ভ্ৰমণ কৰে ৷
এই ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ৰমেন ডেকাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰীআউনীআটী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ এই পৰিদৰ্শনকালত সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ সৈতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এক সৌহাৰ্দপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় ।
এই আলোচনাৰ পিছত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়া মতে, ৰমেন ডেকাৰ সৈতে সত্ৰখনৰ সম্পৰ্ক অতি পুৰণি আৰু ঘৰুৱা । মঙলদৈৰ সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ৰে পৰা তেওঁ এই সত্ৰৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল ।
আনহাতে, সত্ৰৰ এটি প্ৰায় ৩০ জনীয়া ভাওনাৰ দলক ছত্তীশগড়লৈ নি তাত মহাপুৰুষীয়া অংকীয়া ভাওনা (ৰুক্মিণী হৰণ) মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবেও ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সত্ৰখনক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনায় । ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: কেৰালামত ক্ষন্তেকীয়া বান, ভূমিস্খলনত ৬জনৰ মৃত্যু; ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি