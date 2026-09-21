ETV Bharat / Videos

ছত্তীশগড়তো শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 12:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনাই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক সেতু নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে । যাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰত থাকিও ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল তথা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ ৰমেন ডেকাই ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি মন মেলিছে ৷ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই দেওবাৰে নিশা মাজুলী ভ্ৰমণ কৰে ৷

এই ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ৰমেন ডেকাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰীআউনীআটী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ এই পৰিদৰ্শনকালত সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ সৈতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এক সৌহাৰ্দপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় । 

এই আলোচনাৰ পিছত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়া মতে, ৰমেন ডেকাৰ সৈতে সত্ৰখনৰ সম্পৰ্ক অতি পুৰণি আৰু ঘৰুৱা । মঙলদৈৰ সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ৰে পৰা তেওঁ এই সত্ৰৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল ।

আনহাতে, সত্ৰৰ এটি প্ৰায় ৩০ জনীয়া ভাওনাৰ দলক ছত্তীশগড়লৈ নি তাত মহাপুৰুষীয়া অংকীয়া ভাওনা (ৰুক্মিণী হৰণ) মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবেও ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সত্ৰখনক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনায় । ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: কেৰালামত ক্ষন্তেকীয়া বান, ভূমিস্খলনত ৬জনৰ মৃত্যু; ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি

মাজুলী: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনাই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক সেতু নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে । যাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰত থাকিও ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল তথা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ ৰমেন ডেকাই ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি মন মেলিছে ৷ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই দেওবাৰে নিশা মাজুলী ভ্ৰমণ কৰে ৷

এই ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ৰমেন ডেকাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰীআউনীআটী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ এই পৰিদৰ্শনকালত সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ সৈতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে এক সৌহাৰ্দপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় । 

এই আলোচনাৰ পিছত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়া মতে, ৰমেন ডেকাৰ সৈতে সত্ৰখনৰ সম্পৰ্ক অতি পুৰণি আৰু ঘৰুৱা । মঙলদৈৰ সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ৰে পৰা তেওঁ এই সত্ৰৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল ।

আনহাতে, সত্ৰৰ এটি প্ৰায় ৩০ জনীয়া ভাওনাৰ দলক ছত্তীশগড়লৈ নি তাত মহাপুৰুষীয়া অংকীয়া ভাওনা (ৰুক্মিণী হৰণ) মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবেও ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সত্ৰখনক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনায় । ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে শ্ৰীশ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: কেৰালামত ক্ষন্তেকীয়া বান, ভূমিস্খলনত ৬জনৰ মৃত্যু; ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলীত ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল
ৰমেন ডেকা
ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনা
ইটিভি ভাৰত অসম
CHHATTISGARH GOVERNOR RAMEN DEKA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

zubeen garg's mama mami remember singer on his first death anniversary

জুবিনৰ স্মৃতিয়ে আমনি কৰি ফুৰিছে মোমায়েক-মামীয়েকক

September 19, 2026 at 8:54 PM IST
Zubeen Garg death anniversary

মৰাণত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন; মাজুলীতো জুবিন দিৱস পালন

September 19, 2026 at 7:57 PM IST
PM MODIS 76TH BIRTHDAY

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন : ২৫০০মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰেৰে মোদীলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কৰ

September 17, 2026 at 6:55 PM IST
International foundation Tzu Chi provides support to flood affected people in Sivasagar

উজনি অসমৰ বান : বানাক্ৰান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেচনৰ সাহাৰ্য

September 13, 2026 at 5:34 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.