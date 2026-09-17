ETV Bharat / Videos

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন : ২৫০০মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰেৰে মোদীলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মোদীলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পট্টনায়কৰ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 6:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

পুৰী (ওৰিশা) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন ৷ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে বলুকা শিল্পী পদ্মশ্ৰী সুদৰ্শন পটনায়কে পুৰী সাগৰৰ পাৰত সুন্দৰ ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে । ২৫ ফুটৰ বিশাল শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । শিল্পীগৰাকীয়ে বালিত লিখিছে, ‘‘আশীৰ্বাদৰ বন্তি, ২৫ বছৰীয়া সেৱা, জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা, মোদী জী ।’’ ভাস্কৰ্যটোৰ দৃশ্যগত আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ বাবে পোহৰ, আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছাৰ প্ৰতীক হিচাপে ২৫০০ মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই শিল্পকৰ্মত ত্ৰিৰংগা পতাকাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক সুন্দৰ চিত্ৰও অংকন কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 'আশীৰ্বাদ বন্তি'ৰ লগতে একাধিক কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন : ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ পাহৰি বিৰোধী নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছা

পুৰী (ওৰিশা) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন ৷ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে বলুকা শিল্পী পদ্মশ্ৰী সুদৰ্শন পটনায়কে পুৰী সাগৰৰ পাৰত সুন্দৰ ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে । ২৫ ফুটৰ বিশাল শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । শিল্পীগৰাকীয়ে বালিত লিখিছে, ‘‘আশীৰ্বাদৰ বন্তি, ২৫ বছৰীয়া সেৱা, জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা, মোদী জী ।’’ ভাস্কৰ্যটোৰ দৃশ্যগত আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ বাবে পোহৰ, আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছাৰ প্ৰতীক হিচাপে ২৫০০ মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই শিল্পকৰ্মত ত্ৰিৰংগা পতাকাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক সুন্দৰ চিত্ৰও অংকন কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 'আশীৰ্বাদ বন্তি'ৰ লগতে একাধিক কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন : ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ পাহৰি বিৰোধী নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছা

For All Latest Updates

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন
মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন
বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পট্টনায়ক
PM MODI BIRTHDAY
PM MODIS 76TH BIRTHDAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

International foundation Tzu Chi provides support to flood affected people in Sivasagar

উজনি অসমৰ বান : বানাক্ৰান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেচনৰ সাহাৰ্য

September 13, 2026 at 5:34 PM IST
EROSION OF BRAHMAPUTRA RIVER

ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাতিছে বিপৰ্যয়, খহনীয়াই নিছে মাটি-ভেটি

September 7, 2026 at 7:16 PM IST
Guwahati Purple city mission

গুৱাহাটী: পৌৰ নিগমৰ আহ্বান, স্থানীয় মহিলাৰ প্ৰচেষ্টাত বেঙুনীয়া হৈ পৰিছে কেন্দুগুৰি

September 4, 2026 at 1:51 PM IST
Minister Ashok Singhal

বিহালীত এডিআৰই ৩.০ৰ বাবে তিনিমহীয়া বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী

August 30, 2026 at 8:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.