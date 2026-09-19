ETV Bharat / Videos

জুবিনৰ স্মৃতিয়ে আমনি কৰি ফুৰিছে মোমায়েক-মামীয়েকক

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মোমায়েক-মামীয়েকৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল । শনিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজ্যুৰি জুবিন দিৱস পালন কৰা হৈছে । শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে ৷ উচুপি উঠিছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকল । 

যোৰহাটৰ সৈতে জুবিনৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল  ৷ পুলিবৰ সৰুচৰাইত জুবিনৰ মোমায়েকৰ ঘৰ ৷ আজি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে মোমায়েক-মামীয়েকৰ হৃদয় ৷ মামীয়েক অলি অধ্যাপকে কয়, “আজি জুবিনৰ কথাবোৰে মোক বৰকৈ আমনি কৰিছে । সি নিশা প্ৰায়ে ১২ বজাৰ পৰা ১বজাৰ ভিতৰত ইয়ালৈ আহিছিল আৰু তাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ শোৱাপাটীৰ পৰা মোমায়েকক উঠাই লৈ গৈছিল । তাৰ প্ৰিয়বস্তুবোৰ দিবলৈ সি মোক আমনি কৰিছিল । সি সৰুৰ পৰাই ৰুটি আৰু চুজি খাই ভাল পাইছিল, সেয়েহে তাৰ কাৰণে মই ৰুটি বেলেগকৈ লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ । পকা মিঠৈ তাৰ প্ৰিয়, কৰবাত প্ৰগেমলৈ গ’লে লৈ গৈছিল, তাৰ সেই কথাবোৰে মোক বৰকৈ আমনি কৰি থাকে ।"

মোমায়েক নৃপেন্দ্ৰ নাথ অধিকাৰীয়ে কয় যে সি ৰাতি প্ৰায়ে শোৱাপাটী পৰা তেওঁক উঠাই আনিছিল । ইমান ৰাতি কিয় আহিছ বুলি সুধিলে কয়- ‘তঁহতক মই চাবলৈ আহিছো’ ।

উল্লেখ্য যে, কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত প্ৰায়েই পুলিবৰৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আছিল জুবিন গাৰ্গ লগতে আছিল জংকীও । যোৰহাট নগৰৰ ক্লাৱ ৰোডৰ ঘৰৰ পৰা জুবিনে চাইকেল চলাই প্ৰায়েই মোমায়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল । ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ বহু স্মৃতি এই ঘৰটোৱে কঢ়িয়াই ফুৰে ৷

লগতে পঢ়ক : জন্মদিনত চাকি জ্বলালে নে নাই নাজানো! কিন্তু আজি এগছি চাকি জ্বলাব-কাৰ মুখত এই কথা?

যোৰহাট : ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল । শনিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজ্যুৰি জুবিন দিৱস পালন কৰা হৈছে । শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে ৷ উচুপি উঠিছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকল । 

যোৰহাটৰ সৈতে জুবিনৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল  ৷ পুলিবৰ সৰুচৰাইত জুবিনৰ মোমায়েকৰ ঘৰ ৷ আজি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে মোমায়েক-মামীয়েকৰ হৃদয় ৷ মামীয়েক অলি অধ্যাপকে কয়, “আজি জুবিনৰ কথাবোৰে মোক বৰকৈ আমনি কৰিছে । সি নিশা প্ৰায়ে ১২ বজাৰ পৰা ১বজাৰ ভিতৰত ইয়ালৈ আহিছিল আৰু তাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ শোৱাপাটীৰ পৰা মোমায়েকক উঠাই লৈ গৈছিল । তাৰ প্ৰিয়বস্তুবোৰ দিবলৈ সি মোক আমনি কৰিছিল । সি সৰুৰ পৰাই ৰুটি আৰু চুজি খাই ভাল পাইছিল, সেয়েহে তাৰ কাৰণে মই ৰুটি বেলেগকৈ লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ । পকা মিঠৈ তাৰ প্ৰিয়, কৰবাত প্ৰগেমলৈ গ’লে লৈ গৈছিল, তাৰ সেই কথাবোৰে মোক বৰকৈ আমনি কৰি থাকে ।"

মোমায়েক নৃপেন্দ্ৰ নাথ অধিকাৰীয়ে কয় যে সি ৰাতি প্ৰায়ে শোৱাপাটী পৰা তেওঁক উঠাই আনিছিল । ইমান ৰাতি কিয় আহিছ বুলি সুধিলে কয়- ‘তঁহতক মই চাবলৈ আহিছো’ ।

উল্লেখ্য যে, কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত প্ৰায়েই পুলিবৰৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আছিল জুবিন গাৰ্গ লগতে আছিল জংকীও । যোৰহাট নগৰৰ ক্লাৱ ৰোডৰ ঘৰৰ পৰা জুবিনে চাইকেল চলাই প্ৰায়েই মোমায়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল । ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ বহু স্মৃতি এই ঘৰটোৱে কঢ়িয়াই ফুৰে ৷

লগতে পঢ়ক : জন্মদিনত চাকি জ্বলালে নে নাই নাজানো! কিন্তু আজি এগছি চাকি জ্বলাব-কাৰ মুখত এই কথা?

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRST DEATH ANNIVERSARY
জুবিনৰ মৃত্যুৰ এবছৰ
যোৰহাটৰ সৈতে জুবিনৰ সম্পৰ্ক
REMEMBERING ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG JORHAT RELATION

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Zubeen Garg death anniversary

মৰাণত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন; মাজুলীতো জুবিন দিৱস পালন

September 19, 2026 at 7:57 PM IST
PM MODIS 76TH BIRTHDAY

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন : ২৫০০মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰেৰে মোদীলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কৰ

September 17, 2026 at 6:55 PM IST
International foundation Tzu Chi provides support to flood affected people in Sivasagar

উজনি অসমৰ বান : বানাক্ৰান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেচনৰ সাহাৰ্য

September 13, 2026 at 5:34 PM IST
EROSION OF BRAHMAPUTRA RIVER

ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাতিছে বিপৰ্যয়, খহনীয়াই নিছে মাটি-ভেটি

September 7, 2026 at 7:16 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.