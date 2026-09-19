মৰাণত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন; মাজুলীতো জুবিন দিৱস পালন
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 19, 2026 at 7:57 PM IST
ডিব্ৰুগড়/মাজুলী : ৰাজ্যজুৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ কচুমাৰীৰ ৰাইজেও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি কচুমাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও উন্মোচন কৰা হয় । গায়ন-বায়ন, আয়তীৰ উৰুলিৰ ধ্বনিৰে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সূৰুজ দিহিঙীয়াই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে । লগে লগে সমবেত সকলোৱে 'মায়াবিনী' গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মাহমৰাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গবিহীন এটা বছৰ আমি পাৰ কৰিলোঁ । কচুমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টা জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । অসম চৰকাৰৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ ২০২৫-২৬ৰ পুঁজিৰ আমি এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । আজি এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছোঁ ।"
ইফালে ৰাজ্যৰ আন আন অঞ্চলৰ দৰেই মাজুলীতো একে পৰিৱেশ দেখা গৈছে । যোৱা ৬ ছেপ্টেম্বৰত শালমৰা যুৱকসকলৰ নেতৃত্বত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি হৈছিল । সেই প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে আৰু জুবিন দিৱস পালন কৰিছে । জুবিন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চাফাই অভিযান, বৃক্ষৰোপণ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, মাজুলীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা দিহানাম পৰিৱেশন আৰু জুবিন সংগীত পৰিৱেশনৰ দৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতৰ এটা বিশেষ দিন । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱা আজি এবছৰ হ'ল । তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি জুবিন দিৱসৰ আয়োজন কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
ডিব্ৰুগড়/মাজুলী : ৰাজ্যজুৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ কচুমাৰীৰ ৰাইজেও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি কচুমাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও উন্মোচন কৰা হয় । গায়ন-বায়ন, আয়তীৰ উৰুলিৰ ধ্বনিৰে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সূৰুজ দিহিঙীয়াই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে । লগে লগে সমবেত সকলোৱে 'মায়াবিনী' গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মাহমৰাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গবিহীন এটা বছৰ আমি পাৰ কৰিলোঁ । কচুমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টা জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । অসম চৰকাৰৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ ২০২৫-২৬ৰ পুঁজিৰ আমি এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । আজি এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছোঁ ।"
ইফালে ৰাজ্যৰ আন আন অঞ্চলৰ দৰেই মাজুলীতো একে পৰিৱেশ দেখা গৈছে । যোৱা ৬ ছেপ্টেম্বৰত শালমৰা যুৱকসকলৰ নেতৃত্বত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি হৈছিল । সেই প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে আৰু জুবিন দিৱস পালন কৰিছে । জুবিন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চাফাই অভিযান, বৃক্ষৰোপণ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, মাজুলীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা দিহানাম পৰিৱেশন আৰু জুবিন সংগীত পৰিৱেশনৰ দৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতৰ এটা বিশেষ দিন । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱা আজি এবছৰ হ'ল । তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি জুবিন দিৱসৰ আয়োজন কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :