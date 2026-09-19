ETV Bharat / Videos

মৰাণত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন; মাজুলীতো জুবিন দিৱস পালন

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰাণত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন;মাজুলীতো জুবিন দিৱস পালন (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়/মাজুলী : ৰাজ্যজুৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ কচুমাৰীৰ ৰাইজেও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি কচুমাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও উন্মোচন কৰা হয় । গায়ন-বায়ন, আয়তীৰ উৰুলিৰ ধ্বনিৰে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সূৰুজ দিহিঙীয়াই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে । লগে লগে সমবেত সকলোৱে 'মায়াবিনী' গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মাহমৰাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গবিহীন এটা বছৰ আমি পাৰ কৰিলোঁ । কচুমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টা জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । অসম চৰকাৰৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ ২০২৫-২৬ৰ পুঁজিৰ আমি এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । আজি এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছোঁ ।"

ইফালে ৰাজ্যৰ আন আন অঞ্চলৰ দৰেই মাজুলীতো একে পৰিৱেশ দেখা গৈছে । যোৱা ৬ ছেপ্টেম্বৰত শালমৰা যুৱকসকলৰ নেতৃত্বত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি হৈছিল । সেই প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে আৰু জুবিন দিৱস পালন কৰিছে । জুবিন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চাফাই অভিযান, বৃক্ষৰোপণ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, মাজুলীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা দিহানাম পৰিৱেশন আৰু জুবিন সংগীত পৰিৱেশনৰ দৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতৰ এটা বিশেষ দিন । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱা আজি এবছৰ হ'ল । তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি জুবিন দিৱসৰ আয়োজন কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ; এবছৰৰ পিছতো অব্যাহত ন্যায়িক যুঁজ

ডিব্ৰুগড়/মাজুলী : ৰাজ্যজুৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ কচুমাৰীৰ ৰাইজেও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি কচুমাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও উন্মোচন কৰা হয় । গায়ন-বায়ন, আয়তীৰ উৰুলিৰ ধ্বনিৰে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সূৰুজ দিহিঙীয়াই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে । লগে লগে সমবেত সকলোৱে 'মায়াবিনী' গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মাহমৰাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গবিহীন এটা বছৰ আমি পাৰ কৰিলোঁ । কচুমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টা জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । অসম চৰকাৰৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ ২০২৫-২৬ৰ পুঁজিৰ আমি এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ । আজি এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছোঁ ।"

ইফালে ৰাজ্যৰ আন আন অঞ্চলৰ দৰেই মাজুলীতো একে পৰিৱেশ দেখা গৈছে । যোৱা ৬ ছেপ্টেম্বৰত শালমৰা যুৱকসকলৰ নেতৃত্বত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি হৈছিল । সেই প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে আৰু জুবিন দিৱস পালন কৰিছে । জুবিন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চাফাই অভিযান, বৃক্ষৰোপণ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, মাজুলীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা দিহানাম পৰিৱেশন আৰু জুবিন সংগীত পৰিৱেশনৰ দৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতৰ এটা বিশেষ দিন । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱা আজি এবছৰ হ'ল । তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি জুবিন দিৱসৰ আয়োজন কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ; এবছৰৰ পিছতো অব্যাহত ন্যায়িক যুঁজ

For All Latest Updates

TAGGED:

জুবিন দিৱস
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি
প্ৰাণৰ শিল্পী
মাজুলী
ZUBEEN GARG DEATH ANNIVERSARY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

PM MODIS 76TH BIRTHDAY

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন : ২৫০০মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰেৰে মোদীলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কৰ

September 17, 2026 at 6:55 PM IST
International foundation Tzu Chi provides support to flood affected people in Sivasagar

উজনি অসমৰ বান : বানাক্ৰান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেচনৰ সাহাৰ্য

September 13, 2026 at 5:34 PM IST
EROSION OF BRAHMAPUTRA RIVER

ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাতিছে বিপৰ্যয়, খহনীয়াই নিছে মাটি-ভেটি

September 7, 2026 at 7:16 PM IST
Guwahati Purple city mission

গুৱাহাটী: পৌৰ নিগমৰ আহ্বান, স্থানীয় মহিলাৰ প্ৰচেষ্টাত বেঙুনীয়া হৈ পৰিছে কেন্দুগুৰি

September 4, 2026 at 1:51 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.