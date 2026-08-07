ETV Bharat / Videos

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী - SIVSAGAR JOURNALIST ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ কনভয়ে শেহতীয়াকৈ মহিলা সাংবাদিক ববিতা ভৰালীক খুন্দিয়াই আহত কৰিছিল । শিৱসাগৰৰ সাংবাদিকগৰাকী এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । হাত আৰু ভৰিৰ লগতে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত পোৱা সাংবাদিকগৰাকীৰ বৰ্তমানো চিকিৎসা চলি আছে । 

কিন্তু এই ঘটনাৰ এসপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো সাংবাদিকগৰাকীৰ এটা খবৰ লোৱাৰ সময় নহ'ল মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ । তেওঁ প্ৰতিনিধিক খবৰ ল'বলৈ পঠিয়ালেও এতিয়ালৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে আহক সাংবাদিকৰ খবৰ নোলোৱাত বিভিন্ন দল-সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীক এনে দায়বদ্ধতাহীন আচৰণক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ লগতে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ সভাপতি যাদৱ গগৈ । দুয়োগৰাকী নেতাই মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ এনে অমানৱীয় আচৰণক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে অনতিপলমে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়‌ । 

যাদৱ গগৈয়ে কয়, "মন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ খুন্দাত ভৰি, হাত সকলোতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । কিন্তু আপুনি খবৰ ল'বলৈ যাব পৰা নাই । বিমল বড়াক সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ । শীঘ্ৰে আপুনি যদি সাংবাদিকগৰাকীক চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব নলয় তেনেহ'লে আমি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হম ।"

একেদৰে শৃংখল চলিহাই কয়, "ববিতা ভৰালীৰ স্বাভিমান আছে বিমল বড়াই দিয়া ২০ হাজাৰ টকা ওভতাই পঠিয়াইছে । আচলতে লজ্জাতো বিমল বড়াই পাব লাগে । মন্ত্ৰীবোৰে শিৱসাগৰলৈ কনভয় লৈ কিয় আহিছে । কনভয়ৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াত চাইৰেণ বজোৱা গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নাই, ট্ৰেক্টৰ যোগাৰ কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :

দৈয়াঙৰ বুকুত ৰাইজৰ যাতনা: জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ দৈনিক যাতায়াত

শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ কনভয়ে শেহতীয়াকৈ মহিলা সাংবাদিক ববিতা ভৰালীক খুন্দিয়াই আহত কৰিছিল । শিৱসাগৰৰ সাংবাদিকগৰাকী এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । হাত আৰু ভৰিৰ লগতে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত পোৱা সাংবাদিকগৰাকীৰ বৰ্তমানো চিকিৎসা চলি আছে । 

কিন্তু এই ঘটনাৰ এসপ্তাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো সাংবাদিকগৰাকীৰ এটা খবৰ লোৱাৰ সময় নহ'ল মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ । তেওঁ প্ৰতিনিধিক খবৰ ল'বলৈ পঠিয়ালেও এতিয়ালৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে আহক সাংবাদিকৰ খবৰ নোলোৱাত বিভিন্ন দল-সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীক এনে দায়বদ্ধতাহীন আচৰণক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ লগতে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ সভাপতি যাদৱ গগৈ । দুয়োগৰাকী নেতাই মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ এনে অমানৱীয় আচৰণক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে অনতিপলমে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়‌ । 

যাদৱ গগৈয়ে কয়, "মন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ খুন্দাত ভৰি, হাত সকলোতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । কিন্তু আপুনি খবৰ ল'বলৈ যাব পৰা নাই । বিমল বড়াক সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ । শীঘ্ৰে আপুনি যদি সাংবাদিকগৰাকীক চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব নলয় তেনেহ'লে আমি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হম ।"

একেদৰে শৃংখল চলিহাই কয়, "ববিতা ভৰালীৰ স্বাভিমান আছে বিমল বড়াই দিয়া ২০ হাজাৰ টকা ওভতাই পঠিয়াইছে । আচলতে লজ্জাতো বিমল বড়াই পাব লাগে । মন্ত্ৰীবোৰে শিৱসাগৰলৈ কনভয় লৈ কিয় আহিছে । কনভয়ৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াত চাইৰেণ বজোৱা গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নাই, ট্ৰেক্টৰ যোগাৰ কৰক ।"

লগতে পঢ়ক :

দৈয়াঙৰ বুকুত ৰাইজৰ যাতনা: জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ দৈনিক যাতায়াত

For All Latest Updates

TAGGED:

সাংবাদিক আহত
শিৱসাগৰ
বিমল বড়া
বীৰ লাচিত সেনা
SIVSAGAR JOURNALIST ACCIDENT

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Flood in Upper Assam

উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ

August 7, 2026 at 3:37 PM IST
BARPETA CHILD MARRIAGE INCIDENT

বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ

August 6, 2026 at 9:53 PM IST
Ashok Singhal visited free health camps in flood-affected area in Najira

বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস

August 6, 2026 at 8:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.