বিজেপিৰ পৰা টকা লৈ টিএমচিত ভোট দিবলৈ মন্দিয়াৰ পৰা আহ্বান চায়নী ঘোষৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 5, 2026 at 6:24 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া সমষ্টিত টিএমচিৰ সাংসদ চায়নী ঘোষৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ শনিবাৰে মন্দিয়া সমষ্টিৰ টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ঘোষে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভুমিকাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি চায়নী ঘোষে কয়,"ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ হ'ব লাগে কিন্তু বৰ্তমান ইচিআই মান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন আয়োগ ৷ পশ্চিম বংগত বিজেপিয়ে পাঁচ, দহ হাজাৰ দি সভালৈ মানুহ আনিবলগীয়া হৈছে ৷ কিন্তু বিজেপিৰ পৰা পইচা লৈ টিএমচিক ভোট দিয়ে ৰাইজে ৷"
সাংসদ ঘোষে লগতে কয়,"হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ আমি অহা নাই ৷ ভাৰত ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ৷ বৰ্তমান যাৰ হাতত ক্ষমতা আছে এদিন তেওঁৰ পৰা ক্ষমতা আঁতৰিব ৷ তেতিয়া কি হ'ব হিন্দু-মুছলমানৰ কথাৰে বিভেদ সৃষ্টি কৰা লোকৰ ৷"
