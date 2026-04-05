বিজেপিৰ মুখত ৰাম নাম কিন্তু পিছফালৰ পৰা ছুৰী মাৰে : ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰত নামিছে হেমন্ত ছোৰেণ ।

বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 11:53 AM IST

Updated : April 5, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
বিশ্বনাথ : অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ । ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত শাসক-বিৰোধীয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । আন সমষ্টিৰ লেখীয়াকৈ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিটো প্ৰচাৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । এইবাৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰত নামিছে ঝাৰখণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ ।

শনিবাৰে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বিশ্বনাথৰ ধূলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত উপস্থিত হয় ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী । ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত হৈয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে শ্ৰমিকক প্ৰাপ্য়ৰ পৰা বঞ্চিত কৰাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।

অসমৰ ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ দিছে :

মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে কয়, "অসমৰ ৰাইজে মোক মৰম, স্নেহ, আশীৰ্বাদ দিছে । আশা কৰিছো আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীসকলক অসমৰ ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব ।" বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ প্ৰায় ১৩ হাজাৰ লোক উপস্থিত থকা এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমষ্টিবাসীক বিজেপি দলে চাহ শ্ৰমিকসকলক যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে ।

চাহ শ্ৰমিকক ৫০০ টকা মজুৰি দিবই লাগিব :

উল্লেখ্য় যে ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ জেএমএম আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তিহাৰু গৌড়ৰ হৈ চলোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছোৰেণে পুনৰ কয়,"এয়া আমাৰ আদিবাসীসকলে ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে যুঁজ চলাই আছে । আদিবাসী,দলিত, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ অধিকাৰক লৈ আমি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি আছো; কিন্তু বিজেপিয়ে এইলোকসকলক অত্যাচাৰ, শোষণ চলাই আছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশেষকৈ আমাৰ চাহ শ্ৰমিকক ৫০০ টকা মজুৰি দিম দিম বুলি দিয়াই নাই । যাৰ বাবে আমি আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আমি যুঁজ চলাই আছো আৰু ভৱিষ্যত এই প্ৰাপ্য যি চৰকাৰে নহওক দিবই লাগিব । "

আনহাতে অসমৰ আৰ্থিক অৱস্থা চাহ বাগিচাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনে কয়, "আমাৰ শ্ৰমিকে ইমান কষ্ট কৰে; কিন্তু চাহ শ্ৰমিকসকলক মাত্ৰ ২৫০/৩০০ টকা শ্ৰম দিয়ে । এই টকাৰে কি পাব শ্ৰমিকসকলে । এতিয়া আকৌ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মহিলাসকলক ৫ বছৰৰ মূৰত ৯০০০ টকা দিছে ।" এই ধন কিয় প্ৰতি বছৰে নিদিয়ে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

বিদ্যুৎ বিহীনভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ:

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আজি অসমত ঘৰ-দুৱাৰ চাবলৈ মই সুবিধা পাইছো । আপোনালোকৰ দুখ-দুৰ্দশা শুনিবলৈ সুবিধা পাইছো । মই এজন চাহ শ্ৰমিকৰ ঘৰত গৈ দেখিছো তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা । এটা সৰু কোঠাত বিচনা নথকা ঘৰখনত বিদ্যুৎ বিহীনভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে ।"

বিজেপিক বিদ্যুৎ চোৰ আখ্যা :

ইপিনে, বিজেপিক বিদ্যুৎ চোৰ আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়," ২০১৬ চনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰাই প্ৰতিগৰাকী মানুহে শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিটো বস্তুৰ বাবে । বিজেপিৰ মুখত ৰাম নাম থাকে; কিন্তু পিছফালৰ পৰা ছুৰীৰে আঘাত কৰে ।"

মায়াবিনী পৰিৱেশন :

এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গীতটো পৰিৱেশন কৰা হয় । তদুপৰি হেমন্ত ছোৰেনক জুবিন গাৰ্গৰ এখন ছবিও উপহাৰ হিচাপে দিয়ে তেওঁৰ অনুৰাগীয়ে ।

