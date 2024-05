ETV Bharat / politics

হিমন্ত চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি; দিশপুৰ কিন্তু নিমাওমাও - 3rd Anniversary of HBS led BJP Govt

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 10, 2024, 10:22 AM IST | Updated : May 10, 2024, 11:43 AM IST

হিমন্ত চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি; দিশপুৰ কিন্তু নিমামওমাও ( Etv Bharat Assam )

গুৱাহাটী, ১০ মে’ : তিনিটা বছৰত আজি ভৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে । ২০২১ চনৰ আজিৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাচত কেইবাদিনৰ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ওড়িশাত মুখ্যমন্ত্ৰী (twitter) ১০ মে’, ২০২১ চন । এই দিনটোতে তেতিয়াৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসুৰী হিচাবে গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । অসমত বিজেপিৰ এইটো দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল । গতানুগতিক নিয়মমতে উখল-মাখল হ’ব লাগিছিল দিশপুৰ । বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ৩ বছৰীয়া সফলতাৰ গুণ-গানৰ প্ৰচাৰ-বিজ্ঞাপনেৰে উপচি পৰিব লাগিছিল । কিন্তু দিশপুৰত নাই চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ উচাহ । মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত । ৰাজ্যৰ বাহিৰত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসৰ ঘৰত আয়োজিত বীৰ নামৰ দৃশ্য (twitter) বৃহস্পতিবাৰে ওড়িশাত বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰচাৰ চলায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰত ব্যস্ত পশ্চিমবংগত ৷ দিনটোত পশ্চিমবংগৰ কেইবাখনো ঠাইত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল’ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে ওড়িশাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা এখন সভাৰ দৃশ্য (twitter) বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ পৰাই ৰাজ্যখনত বাহৰ পাতিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ লগতে একাংশ অসম বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই । সেয়ে আজি পালন কৰা হোৱা ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান । অৱশ্যে বিলম্বিতভাৱে যদি কিবা কাৰ্যসূচী লৈছে সেয়া সদৰী কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ অৱশ্যে দিশপুৰৰ নিমাওমাও পৰিৱেশৰ মাজতে মন্ত্ৰীৰ আবাসিক এলেকাত সজীৱতা অনাৰ চেষ্টা শৰ্মা মন্ত্ৰী সভাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসৰ । কালি ৰাজধানীৰ নিজৰ চৰকাৰী বাসভৱনত মন্ত্ৰী দাসে দীঘলীয়া কাৰ্যসূচীৰে নামনি অসমৰ বিশেষ আধ্যাত্মিক লোক কৃষ্টি ‘বীৰনাম’ৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰে । লগতে পঢ়ক : ওড়িশাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা: তিনি লাখ যুৱক-যুৱতীয়ে পাব চৰকাৰী চাকৰি - Lok Sabha Election 2024

Last Updated : May 10, 2024, 11:43 AM IST