حیدرآباد: بھارت کی کئی ریاستوں میں بچے خسرہ کی بیماری کے شکار ہو رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) اور سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے (CDS) اس کی وجہ ویکسینیشن میں کمی قرار دیا ہے۔ ڈبلیو ایچ او اور سی ڈی ایس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد سے خسرہ کی ویکسینیشن میں نمایاں کمی آئی ہے۔ گذشتہ سال دنیا بھر میں تقریباً 40 ملین بچوں کو خسرہ کا ویکسین نہیں لگایا گیا تھا۔

دنیا بھر میں خسرہ کا خطرہ

ڈبلیو ایچ او اور سی ڈی سی نے بدھ کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا کہ لاکھوں بچے اب خسرہ کا شکار ہورہے ہیں جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ متعدی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ 2021 میں دنیا بھر میں خسرہ کے لگ بھگ 9 ملین کیسز رپورٹ ہوئے اور اس عرصے کے دوران 128,000 اموات ہوئیں۔ ڈبلیو ایچ او اور سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ 20 سے زائد ممالک میں ویکسینیشن کی کوریج میں مسلسل کمی، بیماری کی کمزور نگرانی، اور کووڈ-19 کی وجہ سے ویکسین میں تاخیر کے نتیجے میں خسرہ کی بیماری کا خطرہ ہے۔

بھارت میں بھی خسرہ کے کیسز میں اضافہ

بھارت میں بھی بچوں میں خسرہ کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے جس کے بارے میں مرکزی محکمہ صحت نے الرٹ کیا ہے۔ بیماری پر قابو پانے کے لیے، مرکز نے تین ریاستوں میں اعلیٰ سطحی کثیر الشعبہ 3 رکنی ٹیمیں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹیمیں صحت عامہ کے اقدامات کو ترتیب دینے میں ریاستی صحت کے حکام کی مدد کریں گی۔

22 ممالک خسرہ کے مضر دائرے میں

ڈبلیو ایچ او اور سی ڈی سی کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں دنیا بھر میں تقریباً 40 ملین بچے کسی وجہ سے خسرہ کی ویکسین کی خوراک نہیں لے سکے۔ 2 کروڑ 50 لاکھ بچوں نے اپنی پہلی خوراک نہیں لی جب کہ 1 کروڑ 47 لاکھ بچوں نے اپنی دوسری خوراک نہیں لی۔ اس کے نتیجے میں 22 ممالک کو شدید وباء کا سامنا کرنا پڑا۔