حیدرآباد: ملک میں ڈینگو بخار کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ڈینگو بخار سے متاثر ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوجاتی ہے۔ مانسون کی آمد کے ساتھ ہی بھارت میں ڈینگو کے کیسز میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ اس بیماری میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اس بیماری میں تیزی سے شفا یابی اور قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ صحت بخش غذا کا استعمال کیا جائے اور ایسی غذا کا استعمال کیا جائے جو وٹامنز اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوں۔

ڈینگو کے مریضوں کو تیزی سے صحت یاب ہونے کے لیے مناسب آرام کرنے اور کافی مقدار میں سیال پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ فوڈز ایسے بھی ہیں جو کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ڈینگو کی صورت میں ان پھلوں کا کثرت استعمال کربا چاہئے تاکہ جلد صحت یاب ہو سکیں۔

کیوی

مختلف مطالعات کے مطابق، کیوی پھل ڈینگو بخار اور اس کے ساتھ ہونے والے دیگر علامات پر مضبوط علاج کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس پھل میں کاپر ہوتا ہے، جو خاص طور پر صحت مند سرخ خون کے خلیات کی پیداوار اور انفیکشن کے خلاف مزاحمت بڑھانے کے لیے اہم ہے۔ یہ پوٹاشیم، وٹامن ای اور وٹامن اے کا بھی بھرپور ذریعہ ہے جو جسم کے الیکٹرولائٹ توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ ہم قوت مدافعت کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ کیوی میں وٹامن سی کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ڈینگو سے لڑنے میں کافی کارآمد ہوتی ہے۔

انار

انار خون میں پلیٹلیٹ کی تعداد کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، جو ڈینگو سے صحت یاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے استعمال سے جسم پر مجموعی طور پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہ تھکاوٹ سے مقابلہ کرتا ہے، جو ڈینگو میں عام ہے اور صحت یابی کے بعد کئی ہفتوں تک برقرار رہتا ہے۔

مالٹا

ڈینگو کے مریضوں کے لیے مالٹا فائدہ مند ہوتا ہے۔ مالٹا میں اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامن سی کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے۔ ڈینگو انفیکشن والے مریض پانی کی کمی کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں اور مالٹا جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ سے لڑنے اور قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ ایک سادہ کپ مالٹے کا جوس مریض کی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنے سے اس کا مدافعتی نظام بہت مضبوط ہو سکتا ہے۔

پپیتا

پپیتا کا عرق ہاضمے papain اور chymopain کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کارآمد ہے، جو کھنانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور جسم میں سوجن کو روکتا ہے اور ہاضمہ کے دیگر مسائل کا علاج بھی ہے۔ پپیتے کے پتے ڈینگو سے لڑنے کے لیے انتہائی تجویز کردہ علاج ہیں اور اس کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پپیتے کے تازہ پتے کا 30 ملی لیٹر رس پلیٹ لیٹس کی تعداد میں اضافہ کرکے ڈینگو کے علاج میں مدد کرتا ہے۔

ناریل کا پانی

پانی کا ایک قدرتی ذریعہ ہے جو ضروری معدنیات اور الیکٹرولائٹس فراہم کرتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں ڈینگو کے مریضوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور ناریل کے پانی میں جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے کافی معدنیات اور نمکیات ہوتے ہیں۔ ناریل کا پانی ایک ضروری اور آسانی سے دستیاب ہونے والے اجزا میں سے ایک ہے جو جسم کو تیزی سے ٹھیک ہونے میں مدد کرتا ہے۔

ڈریگن فروٹ

ڈریگن فروٹ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس، اعلیٰ فائبر اور آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ وٹامن سی کا بھی بھرپور ذریعہ ہے۔ یہ مریضوں کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور ڈینگو بخار سے بچاتا ہے۔ ڈینگو بخار سے اکثر ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے اور ڈریگن فروٹ ہڈیوں کی مضبوطی کو بحال کرنے میں مدد کرتا ہے اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی وجہ سے ہیموگلوبن کو بھی بڑھاتا ہے۔

کیلا

کیلا آسانی سے ہضم ہونے والے پھلوں کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈینگو کے نتائج سے تیزی سے صحت یاب ہونے کے لیے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی غذا کھائیں جو ہضم کرنے میں آسان ہو اور اس میں مناسب مقدار میں غذائی اجزاء پائے جاتے ہوں۔ کیلا ہاضمے میں مدد کرنے والی بہترین غذاؤں میں سے ایک ہونے کے علاوہ، یہ پوٹاشیم، وٹامن بی 6 اور وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔