لاڈی یار ترال میں پل ناقابل آمد ورفت، عوام میں تشویش - CRACKS IN MAIN BRIDGE LARI YAR TRAL
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Published : July 26, 2026 at 3:33 PM IST
لاڈی یار ترال، (شبیر بھٹ)
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں مسلسل بارشوں کے بعد ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے لاڈی یار نامی گاؤں میں موجود ایک اہم پل ناقابل آمدو رفت بن گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ آر اینڈ بی محکمے نے احتیاطی طور پر اس پل پر گاڑیوں کی آمدو رفت کو روک دیا ہے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آسکے۔ اس دوران مقامی لوگوں نے بتایا کہ ترال علاقے میی موجود اس اہم پل کے ذریعے اننت ناگ ضلع کے ساتھ ایک کم مسافت کا راستہ ہے۔
لیکن دوسری جانب اس پل کے مرمتی کاموں میں غفلت اور کوتاہی یا عدم موجودگی کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو اب لمبی مسافت طے کرنا پڑے گی۔ جو کہ غریب عوام کے لیے درد سر والا معاملہ بن گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ علاقے میں موجود یہ پل لائف لائن کے طور پر کام کر رہا تھا مگر بدقسمتی سے اب اس علاقے میں اب رابطہ سہولیات نہ ہونے سے وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے آج سہ پہر علاقے کا دورہ کیا اور محکمۂ تعمیرات عامہ سے جلد از جلد ایک رابطہ پل کی تعمیر کے لیے احکامات صادر کرنے کے لیے کہا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لاڈی یار ترال میں ایک نئے پل کو جلد از جلد تعمیر کرایا جائے۔
لاڈی یار ترال، (شبیر بھٹ)
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں مسلسل بارشوں کے بعد ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے لاڈی یار نامی گاؤں میں موجود ایک اہم پل ناقابل آمدو رفت بن گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ آر اینڈ بی محکمے نے احتیاطی طور پر اس پل پر گاڑیوں کی آمدو رفت کو روک دیا ہے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آسکے۔ اس دوران مقامی لوگوں نے بتایا کہ ترال علاقے میی موجود اس اہم پل کے ذریعے اننت ناگ ضلع کے ساتھ ایک کم مسافت کا راستہ ہے۔
لیکن دوسری جانب اس پل کے مرمتی کاموں میں غفلت اور کوتاہی یا عدم موجودگی کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو اب لمبی مسافت طے کرنا پڑے گی۔ جو کہ غریب عوام کے لیے درد سر والا معاملہ بن گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ علاقے میں موجود یہ پل لائف لائن کے طور پر کام کر رہا تھا مگر بدقسمتی سے اب اس علاقے میں اب رابطہ سہولیات نہ ہونے سے وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے آج سہ پہر علاقے کا دورہ کیا اور محکمۂ تعمیرات عامہ سے جلد از جلد ایک رابطہ پل کی تعمیر کے لیے احکامات صادر کرنے کے لیے کہا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لاڈی یار ترال میں ایک نئے پل کو جلد از جلد تعمیر کرایا جائے۔