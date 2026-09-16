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اپنا بنایا آشیانہ خود ہی توڑ دیا، نروال، جموں سے روہنگیا پناہ گزینوں کی دردناک رخصتی

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اپنا بنایا آشیانہ خود ہی توڑ دیا، نروال، جموں سے روہنگیا پناہ گزینوں کی دردناک رخصتی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 16, 2026 at 7:20 PM IST

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جموں: جموں کی نروال بستی میں برسوں سے رہ رہے روہنگیا پناہ گزین خاندانوں نے انتظامیہ کے نوٹس کے بعد اپنی عارضی جھونپڑیاں خود ہی خالی کرنا شروع کر دیں۔ 

پلاسٹک، بانس، لکڑی اور ٹین سے بنے چھوٹے آشیانے دس برس سے زیادہ عرصے تک رہنگیا پناہ گزین خاندانوں کو رہائش فراہم کرتے رہے۔ خواتین اور بچے نم آنکھوں سے اپنے بچے کچے محدود سامان سمیٹتے رہے، جبکہ ٹوٹے ڈھانچے اور بکھرا سامان پیچھے رہ گیا۔  انتظامیہ کے نوٹس میں زرعی اراضی کے مبینہ غیر مجاز استعمال کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 

بے دخلی کے بعد کئی خاندانوں کے سامنے رہائش کا سوال کھڑا ہے اور ان کا مستقبل ایک بار پھر غیر یقینی ہوگیا ہے۔

جموں: جموں کی نروال بستی میں برسوں سے رہ رہے روہنگیا پناہ گزین خاندانوں نے انتظامیہ کے نوٹس کے بعد اپنی عارضی جھونپڑیاں خود ہی خالی کرنا شروع کر دیں۔ 

پلاسٹک، بانس، لکڑی اور ٹین سے بنے چھوٹے آشیانے دس برس سے زیادہ عرصے تک رہنگیا پناہ گزین خاندانوں کو رہائش فراہم کرتے رہے۔ خواتین اور بچے نم آنکھوں سے اپنے بچے کچے محدود سامان سمیٹتے رہے، جبکہ ٹوٹے ڈھانچے اور بکھرا سامان پیچھے رہ گیا۔  انتظامیہ کے نوٹس میں زرعی اراضی کے مبینہ غیر مجاز استعمال کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 

بے دخلی کے بعد کئی خاندانوں کے سامنے رہائش کا سوال کھڑا ہے اور ان کا مستقبل ایک بار پھر غیر یقینی ہوگیا ہے۔

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TAGGED:

ROHINGYA REFUGEES IN JAMMU
NARWAL JAMMU ROHINGYAS
روہنگیا پناہ گزین
JAMMU ROHINGYA MUSLIMS
ROHINGYA REFUGEE TEAR DOWN HOMES

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