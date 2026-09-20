نمک کا زیادہ استعمال گردے میں پتھری بننے کے خطرے کو بڑھاتا ہے: ڈاکٹر ارمیلا آنند
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Published : September 20, 2026 at 1:40 PM IST
سرینگر (پرویز الدین)
گردے کی پتھری یا کڈنی اسٹون اب ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر پتھری ابتدا میں چھوٹے سائز کی ہو تو زیادہ تکلیف دہ یا پریشان کن ثابت نہیں ہوتی، لیکن جب کڈنی اسٹون بڑا ہو جائے تو معاملہ سنگین رخ اختیار کر لیتا ہے۔ گردے کی پتھری بننے کی وجوہات، احتیاط اور علاج سے متعلق ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے نمائندے پرویز الدین نے معروف نیفرولوجسٹ ڈاکٹر ارمیلا آنند سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ گردے کی پتھری یا کڈنی اسٹون ایک عام پتھر کی طرح ہی ہوتا ہے، جو عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ طبی زبان میں 'رینل کیلکولی' گردے یا پیشاب کی نالی کے اندر سخت کرسٹل لائن معدنی مواد (Minerals) کے جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ گردے کی پتھری کی کئی اقسام ہیں، جن میں کیلشیم آکسیلیٹ، کیلشیم فاسفیٹ، یورک ایسڈ اور سسٹین کی پتھری وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔ ڈاکٹر ارمیلا کہتی ہیں کہ اقسام کی بنیاد پر کسی بھی پتھری کو زیادہ یا کم خطرناک نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پتھری کی وجہ سے بیماری کس حد تک سنگین ہو چکی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کڈنی میں ہی اسٹون عام طور پر بننے کی وجہ یہ ہے کہ گردے کا اصل کام خون صاف کرنا اور پیشاب بنانا ہے۔ یہ آپ کے کھانے پینے کی تمام چیزوں میں سے زہریلے مادوں (ایک قسم کا فضلہ) کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے، لیکن جب یہ زہریلا مواد گردے سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل پاتا، تو آہستہ آہستہ جمع ہو کر پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے ہی طبی اصطلاح میں گردے کی پتھری (کڈنی اسٹون) کہا جاتا ہے۔ بات چیت کے دوران ڈاکٹر ارمیلا آنند نے بتایا کہ پتھری کئی وجوہات سے کڈنی میں بنتی ہے، جس میں ماحولیات اور کھانے پینے کے طریقوں کے علاوہ جینیاتی عوامل (Genetic Factors) بھی کارفرما ہیں۔ ایسے میں گرمی اور خشک ماحول میں کام کرنے والے افراد، جیسے کہ نان بائی (تندورچی) یا حلوائی، اس بیماری سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص کے گردے میں پتھری بنتی ہے، تو گھر کے دیگر افراد بھی مستقبل میں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیماری کھانے پینے کے آداب پر کافی انحصار رکھتی ہے۔
ڈاکٹر ارمیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں گردے کی پتھری کی ایک بڑی وجہ شدید گرمی ہے۔ کیونکہ گرمی کے باعث پسینہ زیادہ آتا ہے اور اس کے مقابلے میں لوگ مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے، جسم میں پانی کی یہی کمی (Dehydration) چھوٹی چھوٹی پتھریوں کو بڑی پتھری کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گردے میں پتھری بننے کی دوسری اہم وجہ نمک کا زیادہ استعمال ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال اور خاص طور پر کشمیر میں نہ صرف کھانے بلکہ 'نمکین چائے' کا روایتی استعمال بھی ایک عام بات ہے، جو وہاں کڈنی اسٹون کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اور بار بار ہونے والے انفیکشن بھی کڈنی اسٹون کی وجہ بنتے ہیں۔ علامات سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام طور پر درد کے بغیر یہ پتہ نہیں چلتا کہ مریض کو پتھری ہے یا نہیں۔ البتہ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی مریض کسی دوسری بیماری کے لیے الٹراساؤنڈ وغیرہ کرواتا ہے اور اتفاقاً اسے کڈنی میں پتھری کا پتہ چل جاتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ارمیلا نے کہا کہ گردے کی پتھری کو کسی بھی صورت میں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ بیماری نہ صرف شدید تکلیف دہ ہے بلکہ گردے جیسے اہم عضو کو ناکارہ بھی بنا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 5 فیصد لوگوں کے گردے پتھری کی وجہ سے خراب اور ناکارہ ہو جاتے ہیں اور یہ شرح کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں کڈنی اسٹون بننے کا امکان زیادہ رہتا ہے، کیونکہ مرد باہر کے مختلف ماحول میں کام کرتے ہیں جب کہ خواتین زیادہ تر گھروں میں ہی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے مقابلے مردوں کے جسم میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ارمیلا کہتی ہیں کہ گردے کی پتھری کا علاج ادویات اور سرجری دونوں سے کیا جاتا ہے۔ تشخیص کے بعد پتھری کا سائز اور اس کی جگہ دیکھ کر ہی ایک ماہر ڈاکٹر علاج کا تعین کر سکتا ہے کہ آیا پتھری کو سرجری کے ذریعے باہر نکالا جائے یا صرف ادویات سے ہی اس کا علاج ممکن ہے۔
سرینگر (پرویز الدین)
گردے کی پتھری یا کڈنی اسٹون اب ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر پتھری ابتدا میں چھوٹے سائز کی ہو تو زیادہ تکلیف دہ یا پریشان کن ثابت نہیں ہوتی، لیکن جب کڈنی اسٹون بڑا ہو جائے تو معاملہ سنگین رخ اختیار کر لیتا ہے۔ گردے کی پتھری بننے کی وجوہات، احتیاط اور علاج سے متعلق ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے نمائندے پرویز الدین نے معروف نیفرولوجسٹ ڈاکٹر ارمیلا آنند سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ گردے کی پتھری یا کڈنی اسٹون ایک عام پتھر کی طرح ہی ہوتا ہے، جو عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ طبی زبان میں 'رینل کیلکولی' گردے یا پیشاب کی نالی کے اندر سخت کرسٹل لائن معدنی مواد (Minerals) کے جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ گردے کی پتھری کی کئی اقسام ہیں، جن میں کیلشیم آکسیلیٹ، کیلشیم فاسفیٹ، یورک ایسڈ اور سسٹین کی پتھری وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔ ڈاکٹر ارمیلا کہتی ہیں کہ اقسام کی بنیاد پر کسی بھی پتھری کو زیادہ یا کم خطرناک نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پتھری کی وجہ سے بیماری کس حد تک سنگین ہو چکی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کڈنی میں ہی اسٹون عام طور پر بننے کی وجہ یہ ہے کہ گردے کا اصل کام خون صاف کرنا اور پیشاب بنانا ہے۔ یہ آپ کے کھانے پینے کی تمام چیزوں میں سے زہریلے مادوں (ایک قسم کا فضلہ) کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے، لیکن جب یہ زہریلا مواد گردے سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل پاتا، تو آہستہ آہستہ جمع ہو کر پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے ہی طبی اصطلاح میں گردے کی پتھری (کڈنی اسٹون) کہا جاتا ہے۔ بات چیت کے دوران ڈاکٹر ارمیلا آنند نے بتایا کہ پتھری کئی وجوہات سے کڈنی میں بنتی ہے، جس میں ماحولیات اور کھانے پینے کے طریقوں کے علاوہ جینیاتی عوامل (Genetic Factors) بھی کارفرما ہیں۔ ایسے میں گرمی اور خشک ماحول میں کام کرنے والے افراد، جیسے کہ نان بائی (تندورچی) یا حلوائی، اس بیماری سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص کے گردے میں پتھری بنتی ہے، تو گھر کے دیگر افراد بھی مستقبل میں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیماری کھانے پینے کے آداب پر کافی انحصار رکھتی ہے۔
ڈاکٹر ارمیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں گردے کی پتھری کی ایک بڑی وجہ شدید گرمی ہے۔ کیونکہ گرمی کے باعث پسینہ زیادہ آتا ہے اور اس کے مقابلے میں لوگ مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے، جسم میں پانی کی یہی کمی (Dehydration) چھوٹی چھوٹی پتھریوں کو بڑی پتھری کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گردے میں پتھری بننے کی دوسری اہم وجہ نمک کا زیادہ استعمال ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال اور خاص طور پر کشمیر میں نہ صرف کھانے بلکہ 'نمکین چائے' کا روایتی استعمال بھی ایک عام بات ہے، جو وہاں کڈنی اسٹون کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اور بار بار ہونے والے انفیکشن بھی کڈنی اسٹون کی وجہ بنتے ہیں۔ علامات سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام طور پر درد کے بغیر یہ پتہ نہیں چلتا کہ مریض کو پتھری ہے یا نہیں۔ البتہ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی مریض کسی دوسری بیماری کے لیے الٹراساؤنڈ وغیرہ کرواتا ہے اور اتفاقاً اسے کڈنی میں پتھری کا پتہ چل جاتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ارمیلا نے کہا کہ گردے کی پتھری کو کسی بھی صورت میں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ بیماری نہ صرف شدید تکلیف دہ ہے بلکہ گردے جیسے اہم عضو کو ناکارہ بھی بنا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 5 فیصد لوگوں کے گردے پتھری کی وجہ سے خراب اور ناکارہ ہو جاتے ہیں اور یہ شرح کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں کڈنی اسٹون بننے کا امکان زیادہ رہتا ہے، کیونکہ مرد باہر کے مختلف ماحول میں کام کرتے ہیں جب کہ خواتین زیادہ تر گھروں میں ہی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے مقابلے مردوں کے جسم میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ارمیلا کہتی ہیں کہ گردے کی پتھری کا علاج ادویات اور سرجری دونوں سے کیا جاتا ہے۔ تشخیص کے بعد پتھری کا سائز اور اس کی جگہ دیکھ کر ہی ایک ماہر ڈاکٹر علاج کا تعین کر سکتا ہے کہ آیا پتھری کو سرجری کے ذریعے باہر نکالا جائے یا صرف ادویات سے ہی اس کا علاج ممکن ہے۔