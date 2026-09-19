ایم ایل اے حسنین مسعودی نے کیا پلوامہ میں واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح
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Published : September 19, 2026 at 4:36 PM IST
پلوامہ: ایم ایل اے پانپور، حسنین مسعودی نے پلوامہ ضلع کے لیلہار نامی علاقے کا دورہ کرکے وہاں 543.22 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ واٹر اسکیم کا اصل مقصد لوگوں کو محفوظ اور صاف وشفاف پینے کا پانی فراہم کرنا ہے۔
پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے این سی کے سینئر لیڈر جسٹس (ر) حسنین مسعودی نے کہا کہ لوگوں کی شکایات کو حل کرنے خاص کر جموں و کشمیر میں درپیش پینے کے پانی کے بحران کے حوالہ سے این سی حکومت جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے اور عوام کو پینے کا صاف پانی سپلائی کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا مستقبل میں زیرِ التوا تمام واٹر سپلائی اسکیموں کو فعال بنانے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی اور "ہر گھر نل سے جل" منصوبے کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنایا جائے گا۔
پلوامہ: ایم ایل اے پانپور، حسنین مسعودی نے پلوامہ ضلع کے لیلہار نامی علاقے کا دورہ کرکے وہاں 543.22 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ واٹر اسکیم کا اصل مقصد لوگوں کو محفوظ اور صاف وشفاف پینے کا پانی فراہم کرنا ہے۔
پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے این سی کے سینئر لیڈر جسٹس (ر) حسنین مسعودی نے کہا کہ لوگوں کی شکایات کو حل کرنے خاص کر جموں و کشمیر میں درپیش پینے کے پانی کے بحران کے حوالہ سے این سی حکومت جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے اور عوام کو پینے کا صاف پانی سپلائی کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا مستقبل میں زیرِ التوا تمام واٹر سپلائی اسکیموں کو فعال بنانے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی اور "ہر گھر نل سے جل" منصوبے کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنایا جائے گا۔