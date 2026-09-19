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سرینگر میں پی ڈی پی کا ریزرویشن پالیسی کے خلاف احتجاج

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سرینگر میں پی ڈی پی کا ریزرویشن پالیسی کے خلاف احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 19, 2026 at 5:49 PM IST

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سرینگر : التجا مفتی  کی زیر قیادت  پی ڈی پی نے ہفتہ کے روز جموں کشمیر ریزرویشن پالیسی کے خلاف یہاں ایک احتجاج کی قیادت کی۔ احتجاج میں ایم ایل اے بڈگام آغا سید منتظر مہدی سمیت پی ڈی پی لیڈران و کارکنان کی خاصی تعداد نے شرکت کی ۔

احتجاجیوں نے عمر عبداللہ حکومت، ریزرویشن پالیسی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اس حوالہ سے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔

احتجاجیوں نے اوپن میرٹ امیدواروں کے لیے دستیاب مواقع میں کمی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے "ریزرویشن نظام" کا از سر نو جائزہ لینے کے عمل میں شفافیت کا مطالبہ کیا۔
 

سرینگر : التجا مفتی  کی زیر قیادت  پی ڈی پی نے ہفتہ کے روز جموں کشمیر ریزرویشن پالیسی کے خلاف یہاں ایک احتجاج کی قیادت کی۔ احتجاج میں ایم ایل اے بڈگام آغا سید منتظر مہدی سمیت پی ڈی پی لیڈران و کارکنان کی خاصی تعداد نے شرکت کی ۔

احتجاجیوں نے عمر عبداللہ حکومت، ریزرویشن پالیسی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اس حوالہ سے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔

احتجاجیوں نے اوپن میرٹ امیدواروں کے لیے دستیاب مواقع میں کمی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے "ریزرویشن نظام" کا از سر نو جائزہ لینے کے عمل میں شفافیت کا مطالبہ کیا۔
 

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TAGGED:

ILTIJA MUFTI PROTEST
RESERVATION POLICY PROTEST
PROTEST IN KASHMIR
پی ڈی پی احتجاج
SRINAGAR PDP PROTEST

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