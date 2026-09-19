سرینگر میں پی ڈی پی کا ریزرویشن پالیسی کے خلاف احتجاج
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 19, 2026 at 5:49 PM IST
سرینگر : التجا مفتی کی زیر قیادت پی ڈی پی نے ہفتہ کے روز جموں کشمیر ریزرویشن پالیسی کے خلاف یہاں ایک احتجاج کی قیادت کی۔ احتجاج میں ایم ایل اے بڈگام آغا سید منتظر مہدی سمیت پی ڈی پی لیڈران و کارکنان کی خاصی تعداد نے شرکت کی ۔
احتجاجیوں نے عمر عبداللہ حکومت، ریزرویشن پالیسی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اس حوالہ سے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔
احتجاجیوں نے اوپن میرٹ امیدواروں کے لیے دستیاب مواقع میں کمی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے "ریزرویشن نظام" کا از سر نو جائزہ لینے کے عمل میں شفافیت کا مطالبہ کیا۔
سرینگر : التجا مفتی کی زیر قیادت پی ڈی پی نے ہفتہ کے روز جموں کشمیر ریزرویشن پالیسی کے خلاف یہاں ایک احتجاج کی قیادت کی۔ احتجاج میں ایم ایل اے بڈگام آغا سید منتظر مہدی سمیت پی ڈی پی لیڈران و کارکنان کی خاصی تعداد نے شرکت کی ۔
احتجاجیوں نے عمر عبداللہ حکومت، ریزرویشن پالیسی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اس حوالہ سے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔
احتجاجیوں نے اوپن میرٹ امیدواروں کے لیے دستیاب مواقع میں کمی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے "ریزرویشن نظام" کا از سر نو جائزہ لینے کے عمل میں شفافیت کا مطالبہ کیا۔