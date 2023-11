ECO Friendly Home in Hyderabad : ప్రతి ఒక్కరిలో ఎంతో కొంత సృజనాత్మకత దాగి ఉంటుంది. దాన్ని వెలికితీసి, ఆ ఆలోచనలను ఆచరణలోకి తీసుకువస్తే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. సాధారణంగా ఓ వస్తువు ఉపయోగపడదు అనుకున్నప్పుడు వాటిని చెత్త కుప్పల్లో పడేస్తుంటాం. మరీ ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, పాత చెక్క ఫర్నీచర్​ను పక్కన పడేస్తాం. కానీ వాటి ద్వారానే ఒక ఇళ్లు నిర్మించవచ్చని(Young man Built House with Waste Material) మీకు తెలుసా. ఇది నమ్మలేకపోయినా అక్షరాలా నిజం. మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే ప్రతి వస్తువుతో అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపించాడు హైదరాబాద్​కు చెందిన యువకుడు భరణి.

Life in the Box House in Hyderabad : ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, చెక్క ముక్కలు, పాడైపోయిన ఫ్రిజ్ డబ్బాలతో పర్యావరణ హితంగా 'లైఫ్ ఇన్ ద బాక్స్(Life in the Box)' అనే రెండు అంతస్థుల కంటెయినర్ హోమ్​ను నిర్మించాడు. ఈ బిల్డింగ్​ చూసిన వారి తోటి ఔరా అనిపించుకుంటున్నాడు. కేవలం ఇంటినే కాదు.. తాను ఉపయోగించే ప్రతి వస్తువునూ ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో తయారు చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ పర్యావరణహితం కోసం పాటుపడాలని సందేశమిస్తున్న భరణితో మా ప్రతినిధి ప్రత్యేక ముఖాముఖి..