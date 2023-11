Rahul Gandhi in Vijayabheri bus Yatra at Jadcherla : దేశంలో, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్​ అధికారంలోకి వస్తే.. ఓబీసీ జనగణన(OBC Sensus in India)కు తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తామని కాంగ్రెస్​ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ అన్నారు. ఓబీసీల శక్తి ఏంటో తెలుస్తుందన్న కారణంతోనే జనగణనకు బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​ అంగీకరించడం లేదని విమర్శలు చేశారు. జడ్చర్లలో జరిగిన కాంగ్రెస్​ విజయభేరి బస్సు యాత్ర(Congress Bus Yatra in Telangana)లో రాహుల్​ పాల్గొని.. బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​ పార్టీలపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు.