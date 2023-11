CM KCR Speech in BRS Public Meeting at Illandu : 'తెలంగాణ ప్రజల కోసమే పుట్టిన పార్టీ బీఆర్​ఎస్​. బీఆర్​ఎస్​ బాసులు దిల్లీలో లేరు.. తెలంగాణలోనే ఉన్నారు. కొన్ని పార్టీలకు బాసులు దిల్లీలో ఉంటారు. దిల్లీలోని బాసులు స్విచ్​ నొక్కినట్లుగా ఇక్కడి నేతలు ఆడుతారు. రైతుబంధు(Rythu Bandhu Scheme in Telangana) దుబారా అని కాంగ్రెస్​ నేతలు అంటున్నారు. కరెంటు మూడు గంటలు చాలని మరో కాంగ్రెస్​ నేత అన్నారు. రైతుబంధు ఉండాలో.. వద్దో ప్రజలే ఆలోచించుకోవాలి' అని బీఆర్​ఎస్​ అధినేత, సీఎం కేసీఆర్​ అన్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని ఇల్లందులో జరిగిన బీఆర్​ఎస్​ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ(BRS Praja Ashirvada Sabha)లో ఆయన పాల్గొన్నారు.