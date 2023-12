Bandi Sanjay on Ration Cards in Telangana : రాష్ట్రంలో గత పదేళ్లుగా ఒక్క కొత్త రేషన్ కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని బండి సంజయ్(Bandi Sanjay on New Ration Cards in Telangana) అన్నారు. ఇప్పటికే 10 లక్షల కుటుంబాలు రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాయని తెలిపారు. మరో లక్షలాది కుటుంబాలు కొత్త రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వేచి చూస్తున్నారని చెప్పారు. వాళ్లందరికీ న్యాయం ఎలా చేస్తారని ప్రశ్నించారు. దీంతో పాటు అప్పుల రాష్ట్రంగా చూపించారని, పెట్టుబడులు ఎలా తీసుకువస్తారో తెలియజేయాలని అన్నారు.