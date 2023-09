How to Check Rythu Bandhu Payment Status in Telugu : రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ రైతు బంధు పథకానికి శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 2018 మే 10న కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో శాలపల్లి వద్ద ప్రారంభించారు. 'రైతు బంధు' పథకం(Rythu Bandhu Scheme) ద్వారా ఎకరానికి ఖరీఫ్​లో రూ. 5వేలు, రబీలో 5వేల రూపాయల చొప్పున.. సంవత్సరానికి 10వేల రూపాయలు రైతుల ఖాతాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం జమ చేస్తోంది. విత్తనాలు, పురుగులమందుల వంటి పెట్టుబడుల కోసం ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తూ.. అన్నదాతలను ఆదుకుంటోంది.

Rythu Bandhu Funds 2023 Details : ఈ క్రమంలో ఇటీవల 2023 సంవత్సరం ఖరీఫ్ సీజన్​కు సంబంధించి రైతుబంధు నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకూ మొత్తం 11విడతల్లో రైతు బంధు ద్వారా అన్నదాతలు రూ.72,910 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని తెలంగాణ సర్కార్(Telangana Government) అందించింది. అయితే.. ఈ దఫా కొత్తగా ఐదు లక్షల మంది అన్నదాతలకు ఈ స్కీమ్​ను వర్తింపజేసింది. రాష్ట్రంలో సుమారు 70లక్షల మందికి వానాకాలం సీజన్​కుగానూ ఇటీవల విడుదల చేసిన రైతుబంధు డబ్బులు జమకానున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ నగదు అర్హులైన ఆయా రైతుల అకౌంట్​లలో దశల వారీగా డిపాజిట్ అవుతున్నాయి.

మొదటగా మీరు.. ఇటీవల విడుదల చేసిన రైతుబంధు జాబితాలో ఉన్నారో లేదో ఇలా తెలుసుకొని.. ఆపై మీ రైతుబంధు పేమెంట్ స్టేటస్​ సింపుల్​గా ఆన్​లైన్​లో ఇలా తెలుసుకోండి.

మొదట మీరు Rythubandhu.telangana.gov.in అనే అధికారిక వెబ్ సైట్​లోకి వెళ్లాలి.

అనే అధికారిక వెబ్ సైట్​లోకి వెళ్లాలి. అనంతరం హోం పేజీలో ఉన్న 'Rythu Bandhu Scheme' అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు మీకు కొత్తగా ఓపెన్ అయ్యే వెబ్​ పేజీలో 'Cheque Distribution Schedule Report' మీద క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత వచ్చే పేజీలో మీ జిల్లా, మండలం ఎంపిక చేసుకోవాలి.

అనంతరం మీకు స్క్రీన్​పై లబ్ధిదారుల జాబితా కనిపిస్తుంది.

ఆ లిస్ట్​లో మీ పేరు ఉందో లేదో అక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి.

అందులో మీ పేరు ఉంటే మీ రైతుబంధు పేమెంట్ స్టేటస్ ఇలా తెలుసుకోండి.

రైతు బంధు స్టేటస్​ను అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఇలా చెక్​ చేసుకోండి..

How to Check Rythu Bandhu Status through the Official Website in Telugu :

మొదట మీరు తెలంగాణ ట్రెజరీ అధికారిక వెబ్ సైట్​ rythubandhu.telangana.gov.in ను సందర్శించాలి.

అప్పుడు అక్కడ ఓపెన్ అయిన పేజీలో 'Rythu Bandhu Agriculture Investment Support Scheme' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత మీరు రైతుబంధు అందుకునే సంవత్సరాన్ని నమోదు చేసి.. పీపీబీ నెంబర్ సెలక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేయాలి.

ఆపై మీ జిల్లా, మండలాన్ని ఎంచుకోవాలి. అలాగే అక్కడ అడిగిన వివరాలు సబ్మిట్ చేయాలి.

కొంత సమయం తర్వాత చెక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ షెడ్యూల్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

ఇప్పుడు మీరు దాన్ని తనిఖీ చేసి సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మీ రైతుబంధు పేమెంట్ స్టేటస్ చెక్​ చేసుకోవచ్చు.

How to Check Rythu Bandhu Status Use Mobile App :

రైతు బంధు స్టేటస్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు..

వెబ్ సైట్ ద్వారా కాకుండా.. మీ చేతిలో ఉన్న ఫోన్ ద్వారా కూడా స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.

మొదట మీరు మొబైల్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి రైతు బంధు అధికారిక వెబ్ పేజీకి వెళ్లాలి.

ఆ తర్వాత ఓపెన్ అయిన పేజీలో మెనూ బార్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు 'Download Mobile App' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

అలా మీ ఫోన్​లో రైతుబంధు యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.

ఆ తర్వాత అప్లికేషన్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి లేదా నమోదు చేయాలి.

ఇలా మొబైల్​లో రైతుబంధు స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.

Helpline for Rythu Bandhu Status :

రైతు బంధు స్టేటస్ కోసం హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ :

ఏదైనా అదనపు సందేహం ఉంటే.. హెల్ప్ లైన్ నంబర్ (040 2338 3520) కు కాల్ చేయవచ్చు.

ఈమెయిల్ ఐడీకి omag-ts@nic.in మెయిల్ కూడా చేయవచ్చు.

