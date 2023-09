Congress Ready to campaign on Six Guarantees : తెలంగాణలో అధికారమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్(Telangana Congress) వ్యూహప్రతివ్యూహాలు, ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈసారి ఎలాగైనా కేసీఆర్‌ను గద్దె దించి.. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురవేయాలనే పట్టుదలతో ఉన్న పార్టీ నేతలు ఆ దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ఓవైపు పాదయాత్రలు.. మరోవైపు బస్సు యాత్రలు.. ఇంకోవైపు సభలు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు. యువ డిక్లరేషన్, వ్యవసాయ డిక్లరేషన్‌, ఎస్సీ, ఎస్టీ డిక్లరేషన్‌, చేయూత కింద రూ.4000 పెన్షన్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించిన కాంగ్రెస్‌.. తాజాగా ఆరు గ్యారంటీలను(Six Guarantees) ​ సోనియాగాంధీ తుక్కుగూడ సభలో ప్రకటించారు. కర్ణాటకలో అయిదు హామీల గ్యారంటీ కార్డు( Five Guarantees in Karnataka) ప్రకటించడంతో.. అక్కడి ఎన్నికల్లో ఆ హామీలు తీవ్ర ప్రభావితం చూపినందున గెలిచిందని తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ నాయకులు చెబుతున్నారు.