New Trends in Cyber Crime : ఎనీడెస్క్​/వ్యూయర్​ యాప్​ల ద్వారా బాధితుల సెల్​ఫోన్​, ల్యాప్​ట్యాప్​లను సైబర్​ నేరగాళ్లు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటారు. బ్యాంకు ఖాతా నెంబరు, ఓటీపీలతో సామాన్యుల సొమ్మంతా ఖాళీ చేస్తుంటారు. బాధితుల్లో ఎక్కువ విశ్రాంత ఉద్యోగులు, విద్యావంతులు, ఐటీ నిపుణులు, గృహిణులు, వ్యాపారులు ఉంటున్నారు. కొట్టేసిన నగదును నిందితులు క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చి డిజిటల్ హవాలా మార్గంలో విదేశాలకు తరలిస్తున్నారు.

Cyber Crimes Rising With Growing of Digital Payments in India : నామమాత్రం చదువులు.. ఆకతాయిగా తిరిగే కుర్రాళ్లు, ఒంటికి చెమట పట్టకుండా చాలా సులువుగా రూ.లక్షలు కొట్టేస్తున్నారు. గతంలో ఝార్ఖండ్ జాంతారాకే పరిమితమైన ఇప్పుడు వీరు దేశమంతటా విస్తరించారు. బిహార్, ఛత్తీస్​గఢ్​, పశ్చిమ బంగాల్, ఝార్ఖండ్, రాజస్థాన్​లల్లో గ్రూపులుగా ఏర్పడి ఇలాంటి కార్యకలాపాలకు తెరలేపారు. భరత్​పూర్, పట్నా, బెగుసరాయ్, ధన్​బాగ్, కోల్​కతా నుంచి దేశవ్యాప్తంగా నెట్​ ఏర్పాటు చేసుకొని దందా కొనసాగిస్తున్నారు.