Congress Decided Not To Give Posts To Defeated Leaders : రాష్ట్రంలో ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 119 స్థానాలకుగాను 118 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పోటీ చేసింది. పొత్తులో భాగంగా కొత్తగూడెం స్థానం నుంచి సీపీఐ పోటీ చేసి గెలుపొందింది. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి (CM Revanth Reddy) కొడంగల్, కామారెడ్డిలో పోటీ చేసినా ఒకచోట మాత్రమే విజయం సాధించారు. 118 స్థానాల్లో 64 మంది మాత్రమే గెలుపొందగా మిగిలిన 55 స్థానాల్లో బీఆర్ఎస్‌, బీజేపీ, ఎంఐఎంలు కైవసం చేసుకున్నాయి.

Congress Decided Not To Give Posts To Defeated Leaders in Telangana : అదేవిధంగా ఇప్పటికిప్పుడు ఖాళీగా ఉన్న మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు కూడా వీరు అర్హులు కారు. 100కి పైగా నామినేటెడ్ పదవులను (Nominated Posts) భర్తీ చేసే దిశలో హస్తం పార్టీ కసరత్తు కొనసాగుతోంది. ఒకసారి పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన ఏ నాయకుడికి తిరిగి ఏడాది వరకు ఇవ్వకూడదని, కొత్త వాళ్లను ప్రోత్సహించాలని రేవంత్‌రెడ్డి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆ మూడు ఎమ్మెల్సీ పదవులను టికెట్లు త్యాగం చేసిన వారికి ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.