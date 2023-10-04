Asian Games 2023 : ఆర్చరీలో తొలి స్వర్ణం.. 2018 మెడల్స్ రికార్డు బద్దలు..
Published: 28 minutes ago
Asian Games 2023 : ఆర్చరీలో తొలి స్వర్ణం.. 2018 మెడల్స్ రికార్డు బద్దలు..
Published: 28 minutes ago
Asian Games 2023 : ఆసియా క్రీడల్లో మన అథ్లెట్లు సత్తా చాటుతున్నారు. తాజాగా జరిగిన ఆర్చరీ కాంపౌండ్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లో జ్యోతి వెన్నమ్ - ఓజాస్ డియోటాలే ద్వయం బంగారు పతకాన్ని ముద్దాడారు. హోరా హోరీగా జరిగిన ఫైనల్స్లో 159-158తో ఫైనల్లో కొరియన్ జట్టును ఓడించారు. ఈ క్రమంలో భారత్కు మరో అరుదైన రికార్డును అందించారు. 2018లో 70కు ఉన్న భారత మెడల్స్ రికార్డును ఈ తాజా మెడల్తో 71కు చేర్చారు. అంతే కాకుండా ఆర్చరీలో భారత్కు ఇదే తొలి గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం.
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First Gold Medal in Archery at the Asian Games!— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2023
Well done @VJSurekha and Ojas, for hitting the bullseye in the Mixed Team Compound event, leading to a perfect podium finish. Their exceptional skill, precision and teamwork has ensured great results. Congrats to them. pic.twitter.com/UHNOznTHwe