ఒకే రోజు బర్త్డే సెలబ్రేషన్ - వీరిలో ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ?
Published: 1 hours ago
ఒకే రోజు బర్త్డే సెలబ్రేషన్ - వీరిలో ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ?
Published: 1 hours ago
Cricketers Birthday On 6 December : సాధారణంగా క్రికెటర్లు ఒకే రికార్డులను షేర్ చేసుకోవడం లేకుంటే ఒకే అవార్డులును షేర్ చేసుకున్న సందర్భాలు చూసుంటాం కానీ బర్త్డేలు షేర్ చేసుకోవడం గురించి ఎక్కడైనా విన్నామా. ఒకవేళ అలా ఉంటే కూడా ఇద్దరు లేక ముగ్గురు షేర్ చేసుకున్న సందర్భాలున్నాయి. కానీ మన టీమ్ఇండియాకు చెందిన రవీంద్ర జడేజా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, కరుణ్ నాయర్, శ్రేయర్ అయ్యర్ ఇలా ఐదుగురు క్రికెటర్లు ఒకే రోజున బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుని రికార్డు సృష్టిస్తున్నారు. అందులో ముగ్గురు ప్రస్తుత భారత జట్టులో ఉన్న ప్లేయర్లు కాగా, మిగతా ఇద్దరూ మాజీలు. ఇక ఫ్యాన్స్ కూడా తమ అభిమాన తారలకు నెట్టింట బర్త్డే విషెస్ తెలుపుతూ సందడి చేస్తున్నారు. విన్నూత్నమైన పోస్టర్లతో విషెస్ తెలుపుతూ ట్రెండ్ అవుతున్నారు.
-
Happy birthday, guys 😂💗 pic.twitter.com/kbW9DvSynm— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 5, 2023
-
Birthday Checklist 📝— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) December 6, 2023
1. World Cup Winner 🏆
2. All-Round Rockstar 👨🎤
3. Elite Pace Bowler 💣
4. Next-gen Talent ⏭️
5. F-Iyer Batter 📛
6. Test Triple Centurion 🏔️
Wishing all these fabulous Indian cricketers a very happy birthday! 🥳#PlayBold #HappyBirthday @imjadeja… pic.twitter.com/C8knQIuCKr
-
December 6 👉 W̶e̶d̶n̶e̶s̶d̶a̶y̶ 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐥𝐞 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐃𝐚𝐲 🥳#SherSquad, join us in wishing #TeamIndia's sensational trio a fantastic birthday and a year filled with happiness, success, and cricketing brilliance 🎂#JaspritBumrah #ShreyasIyer #RavindraJadeja… pic.twitter.com/6vLgmJX0bx— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) December 6, 2023