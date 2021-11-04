టాలీవుడ్ దీపావళి.. కొత్త అప్డేట్స్తో సందడి
టాలీవుడ్ దీపావళి.. కొత్త అప్డేట్స్తో సందడి
దేశమంతటా దీపావళి పండగ సందడి కనిపిస్తోంది. అలాగే ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని టాలీవుడ్లోనూ కొత్త పోస్టర్లు కళకళలాడుతున్నాయి. ప్రేక్షకులకు పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పలు చిత్రబృందాలు ఫొటోలు, వీడియోలతో సందడి చేస్తున్నాయి. 'బంగార్రాజు' చిత్రబృందం అందరికీ పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ వీడియో విడుదల చేయగా, పవన్ కల్యాణ్ 'భీమ్లా నాయక్', విజయ్ దేవరకొండ 'లైగర్' నుంచి కొత్త పోస్టర్లు విడుదలై అలరిస్తున్నాయి. అవేంటో చూసేయండి.
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Team #BheemlaNayak wishes everyone a Happy Diwali 💥— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 4, 2021
Watch #LalaBheemlaVideoPromo ▶️ https://t.co/b37QVZURDm
Full Song out on 7 Nov🤩@pawankalyan @RanaDaggubati #Trivikram @saagar_chandrak @MenenNithya @MusicThaman @iamsamyuktha_ @dop007 @NavinNooli @vamsi84 @adityamusic pic.twitter.com/mmPylpx0lT
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Wishing you all a very #HappyDiwali - Team #VaruduKaavalenu 💚— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 4, 2021
This festive weekend, Watch the 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐓𝐀𝐈𝐍𝐄𝐑 at theatres near you! 🤩@IamNagashaurya @riturv @LakshmiSowG @vamsi84 @MusicThaman @Composer_Vishal @ganeshravuri pic.twitter.com/PgILNv3SYO
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Legend @MikeTyson— Puri Connects (@PuriConnects) November 4, 2021
is ready to beat the shit🤙🏻out of our #Liger 👊🏻 @TheDeverakonda 🥊#AagLagaDenge 🔥#HappyDiwali @karanjohar #Purijagannadh @ananyapandayy @Charmmeofficial @apoorvamehta18 @DharmaMovies @PuriConnects @meramyakrishnan @IamVishuReddy @PrashanthUSA pic.twitter.com/0eu3gsxHdC
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తెలుగు ప్రజలందరికీ దివ్య దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ మీ ఆశీస్సులు కోరుకునే మీ బండ్లగణేష్ 🙏⭐️💫⚡️✨🌟💥☄️ pic.twitter.com/ZIOOuHVyjs— BANDLA GANESH. (@ganeshbandla) November 4, 2021
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Wishing you all a very #HappyDeepavali#PushpakaVimanam@TheDeverakonda @ananddeverkonda @GeethSaini @SaanveMegghana @itsdamodara @tanga_official @adityamusic @KingofHillEnt#PushpakaVimanamOnNov12 pic.twitter.com/vfmvk19sz8— King of the Hill (@KingofHillEnt) November 4, 2021
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Team #Lakshya 🏹wishes everyone a Happy and Safe Diwali 🪔— Sree Venkateswara Cinemas LLP (@SVCLLP) November 4, 2021
Get ready for #Lakshya🏹 to set fire to the screens soon🔥#HappyDiwali @IamNagashaurya #KetikaSharma @IamJagguBhai @nseplofficial @Santhosshjagar1 @kaalabhairava7 @AsianSuniel @sharrath_marar @RaamDop pic.twitter.com/RlWkZeKmlQ
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Team #MishanImpossible Wishing Everyone a Prosperous & #HappyDiwali 🧨🎉— Matinee Entertainment (@MatineeEnt) November 4, 2021
The Fire Cracker MISSION Is Loading !!! 🔁🔆🔥@taapsee @swarooprsj @MatineeEnt #NiranjanReddy #AnveshReddy @pasha_always @iamMarkKRobin pic.twitter.com/ZtzGwzEy9d